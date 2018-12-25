Son Dakika Haberleri: Misafirliğe Geldi, Müslüman Oldu

Misafirliğe Geldi, Müslüman Oldu

36 dakika önce

Bursa'nın Gemlik ilçesine kısa bir süreliğine misafir olarak gelen Ukraynalı Olga Severinova, kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu ve Ayşe adını aldı.

Misafirliğe Geldi, Müslüman Oldu, System.String[]
Bursa'nın Gemlik ilçesine kısa bir süreliğine misafir olarak gelen Ukraynalı Olga Severinova, kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu ve Ayşe adını aldı.

Hristiyan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelip büyüyen Olga Severinova, bir arkadaşının kendisine tebliğ etmesi üzerine İslam'ı araştırıp, kabul etmeye karar verdi. İlk zamanlar arkadaşının hatırı için düşünse de sonradan gönüllü olarak kararını veren Severinova, bunu tescillemek için de arkadaşı ile beraber o anda bulunduğu Gemlik Müftülüğü'ne gitti.

Gemlik İlçe Müftüsü Dr. Mehmet Reşat Şavlı'dan, İslam hakkında ayrıntılı bilgi alan Olga Severinova, kesin kararını vererek Müslüman oldu. İlçe müftüsüyle Rusça bilen bir tercüman aracılığıyla iletişim kuran Olga Severinova, Dr. Mehmet Reşat Şavlı nezaretinde kelime-i şehadet getirdi. Kendisine gösterilen ilgi ve saygıdan dolayı sevinci ve mutluluğu gözlerinden okunan Severinova'ya Müslüman olduktan sonra müftülük tarafından Ayşe adı verildi. Çok mutlu olduğunu dile getiren Ayşe Severinova'ya ilçe müftüsü tarafından Kur'an-ı Kerim, peygamberimizin hayatı ve İslam İlmihali hediye edildi.

Gemlik ziyaretinin ardından Severinova Ukrayna'ya döndü. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:26 Kaynak: İHA

Bursa, Gemlik, Güncel
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