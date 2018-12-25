Misafirliğe Geldi, Müslüman Oldu

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Evinden Sarı Yelek Çıkan Öğretmenin Karısı, Kendisini "Çevreciyim" Diyerek Savundu

İDO ve BUDO, Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Bazı Seferlerini İptal Etti