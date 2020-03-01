Misafirliğe geldiği evin 3'üncü katından düşen genç yaralandı - Son Dakika

Eskişehir'de misafirlik için gittiği evin 3'üncü katından henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı düşen 15 yaşındaki genç kız yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Ömerağa Mahallesi Acar Sokak üzerinde misafirlik için bir arkadaşına giden yabancı uyruklu 15 yaşındaki H.B., henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı 3'üncü kattan düştü. Genç kızın düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından genç kızı Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan H.B.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay sonrasında evde bulunan bir diğer kişi ise saklandığı apartmanın giriş katında polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.



Güvenlikler basın mensuplarına engel oldu



Yabancı uyruklu H.B.'yi Eskişehir Şehir Hastanesi girişinde görüntülemek isteyen basın mensuplarına ise özel güvenlik ekipleri engel olmaya çalıştı. Basın mensuplarının dışarıdan görüntü almasına engel olmak isteyen güvenlikler, bir süre ise basın mensuplarının hastaneden ayrılmalarına izin vermek istemedi. Basın mensupları ardından hastaneden ayrıldı.



Apartman temizliği sırasında olayı gören Sezer Keklik ise olayı şöyle anlattı:



"Biz apartman temizliği için gelmiştik. Bir bayanın camdan sarktığını gördük. Bir çocuk bayanı tutmaya çalışıyordu. Sonra elini bıraktı. Sanırım taşıyamıyordu. Aşağı düştü. Biz de polis ve ambulansı aradık. Sonra çocuk aşağıya saklanmış. Polis ekipleri ile birlikte onu oradan çıkarttık. Polisler daha sonra aldı götürdü." - ESKİŞEHİR