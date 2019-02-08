Son Dakika Haberleri: Misafirliğe Gelen Ablasının Evinden 80 Bin Liralık Altınını Çaldı

Misafirliğe Gelen Ablasının Evinden 80 Bin Liralık Altınını Çaldı

1 saat önce

ADANA'da yaşayan Suriyeli Ahmed Hatib (23), kendisine misafirliğe gelen ablasının evinden 80 bin liralık altın çaldı.

Misafirliğe Gelen Ablasının Evinden 80 Bin Liralık Altınını Çaldı, System.String[]
ADANA'da yaşayan Suriyeli Ahmed Hatib (23), kendisine misafirliğe gelen ablasının evinden 80 bin liralık altın çaldı. Şikayet üzerine yakalanan Ahmed Hatib, tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi'nde yaşayan Esma Hatib, eşi Mustafa Najjar ile kardeşi Ahmed Hatib'in evine misafirliğe gitti. Esma Hatib evine döndüğünde yatak odasındaki dolapta bulunan 80 bin lira değerindeki altın bilezik, kolye, yüzük ve bilekliklerinin çalındığını fark etti. Suriyeli ailenin ihbarı üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, evde yaptığı incelemede kapıda zorlama olmadığını belirledi. Polis, evde bulunan Esma Hatib'in kardeşi Ahmed Hatib'in hareketlerinden şüphelenerek gözaltına aldı. Polis, kendisine misafirliğe gelen Esma Hatib'in çantasından anahtarlarını alan Ahmed Hatib'in, eve giderek altınları aldığı, daha sonra bir arkadaşına bırakarak tekrar evine döndüğünü saptadı. Altınları bırakıldığı yerden alan polis, Esma Hatib'e teslim ederken, Ahmed Hatib de sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

- Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:13 Kaynak: DHA

Merkez, Polis, Adana, 3. Sayfa
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