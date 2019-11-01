Son Dakika Haberleri: Misafirliğe gelen dayısının otomobilini kaçırıp kaza yaptılar
Son Dakika Güncel Misafirliğe gelen dayısının otomobilini kaçırıp kaza yaptılar

Misafirliğe gelen dayısının otomobilini kaçırıp kaza yaptılar

6 saat önce

Esenyurt'ta misafirliğe gelen dayısının otomobilini arkadaşıyla birlikte kaçıran 16 yaşındaki Köksal A. kaza yaptı.

Esenyurt'ta misafirliğe gelen dayısının otomobilini arkadaşıyla birlikte kaçıran 16 yaşındaki Köksal A. kaza yaptı. Binaya çarpan otomobildeki iki çocuk hafif şekilde yaralandı.

Kaza Salı günü saat 14.00 sıralarında Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki Köksal A. misafirliğe gelen dayısının arabasını arkadaşı Cemil M. (17) ile birlikte kaçırdı. İki arkadaş mahallede otomobille tur atmaya başladı. Vatandaşların iddiasına göre sokak aralarında makas atarak ilerleyen Köksal A. kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybedince önce bir binanın kolonuna ardından da bir binanın camına çarptı. Kazayı gören bir kişi yaralanan çocukları aracıyla hastaneye götürdü. Tedavi altına alınan çocukların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

"KORKTUM PANİK YAPTIM"

Olayı anlatan bir görgü tanığı, "Bağrışmaları duyunca camı açtım. Bir arabanın eve doğru geldiğini gördüm. Birden korktum panik yaptım. Bir gürültüyle dışarı çıktık" diye konuştu. Bir başka görgü tanığı ise, "Eşim arayınca durumdan haberdar oldum. Söylenene göre zikzaklar çizerek ilerliyorlarmış. 13 -14 yaşlarında 2 çocukmuş. Önce binanın köşesine sonra eve vuruyor" dedi.

5000 LİRA CEZA KESİLDİ

Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Trafik ekipleri araç sahibi dayıya 5 bin lira ceza keserken, kazaya yapan otomobil de çekiciyle otoparka götürüldü. Otomobilde ve binalarda hasar meydana geldi.

Misafirliğe gelen dayısının otomobilini kaçırıp kaza yaptılar

Pınar Mahallesi, Esenyurt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 10:10 Kaynak: DHA
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