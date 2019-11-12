Son Dakika › 3. Sayfa › Misafirliğe giden 12 yaşındaki çocuk 3. kattan düşüp yaralandı - Son Dakika
Misafirliğe giden 12 yaşındaki çocuk 3. kattan düşüp yaralandı
6 saat önce
Konya'nın Kulu ilçesinde ailesiyle birlikte misafirliğe giden 12 yaşındaki çocuk, 3. kattan düşerek ağır yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:44 Kaynak: İHA
Konya'nın Kulu ilçesinde ailesiyle birlikte misafirliğe giden 12 yaşındaki çocuk, 3. kattan düşerek ağır yaralandı.
Olay, Camikebir Mahallesi Merkez Mezarlığı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte misafirliğe giden Suriye uyruklu Hüseyin A. (12), balkonda oynadığı sırada dengesini kaybederek 3. kattan aşağıya düştü. Ağır yaralanan çocuk, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan yaralı çocuk, vücudunda kırıklar olduğu ve kafa travması nedeniyle Konya'ya sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA
17 yaşındaki kıza çıplak fotoğraflarla şantaj yapan şahıs, polis tarafından yakalandı Uyuşturucu operasyonunda yakalanan genç kız: Pişman değilim Önce darp etti, sonra arabasına zarar verdi! Kadınların yol verme kavgası karakolda bitti Eşinin yüzünü naylon poşet eritip yakan işkenceci koca tutuklandı