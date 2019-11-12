Misafirliğe giden 12 yaşındaki çocuk 3. kattan düşüp yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde ailesiyle birlikte misafirliğe giden 12 yaşındaki çocuk, 3. kattan düşerek ağır yaralandı.



Olay, Camikebir Mahallesi Merkez Mezarlığı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte misafirliğe giden Suriye uyruklu Hüseyin A. (12), balkonda oynadığı sırada dengesini kaybederek 3. kattan aşağıya düştü. Ağır yaralanan çocuk, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan yaralı çocuk, vücudunda kırıklar olduğu ve kafa travması nedeniyle Konya'ya sevk edildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA