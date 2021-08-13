Misafirliğe giden 13 yaşındaki kız çocuğundan dün akşamdan beri haber alınamıyor - Son Dakika

13 yaşındaki Damla Yılmazer isimli kız çocuğu Ankara'dan, Adapazarı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet oturan dayısına misafirliğe geldi. Kuzenleri ile şehir turuna çıkan Yılmazer, dün akşam saat 18.00'dan sonra ortadan kayboldu.

HER YERDE ARANIYOR

Ailesi, kızları için emniyet ekiplerine kayıp ihbarında bulundu. Son olarak Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Yeni Camii civarlarında görüldüğü ihbarı alınan Yılmazer, ailesi ve emniyet ekipleri tarafından aranıyor.

Babası, kayıp kızı için bu ilanı verdi;