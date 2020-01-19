Misafirliğe giderken otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı - Son Dakika
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Misafirliğe giderken otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı

6 saat önce

DİYARBAKIR'da, ailesiyle yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Misafirliğe giderken otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı, System.String[]

DİYARBAKIR'da, ailesiyle yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza anı anbean güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Kaza, öğlen saatlerinde, merkez Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı'nda meydana geldi. Ailesiyle misafirliğe giden ismi öğrenilemeyen kişiye, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan kişi, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Mahalle sakinleri aynı yerde daha önce benzer kazalar meydana gelmesi nedeniyle önlem alınması için eylem yapmıştı.Ayrıca, kaza anı çevredeki güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.


Kayapınar, Fırat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 04:47 Kaynak: DHA
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