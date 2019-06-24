Misafirliğe gittiği evde arkadaşını bıçakladı
51 dakika önce
Misafirliğe gittiği evde arkadaşını bıçakladıİSTANBUL - Esenyurt'ta bulunan bir rezidansa arkadaşlarına misafirliğe giden iki şahıs, gittikleri evde bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 05:13 Kaynak: İHA
Misafirliğe gittiği evde arkadaşını bıçakladı
İSTANBUL - Esenyurt
'ta bulunan bir rezidansa arkadaşlarına misafirliğe giden iki şahıs, gittikleri evde bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmada taraflardan biri mutfakta bulunan bıçağı alarak arkadaşını bıçakladı.
Olay, Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa
mahallesi 1993 sokakta bir rezidansta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, biri yabancı uyruklu iki kişi ortak arkadaşlarının yanına misafirliğe gitti. Misafirliğe giden yabancı uyruklu iki kişi bir süre sonra bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.Ev sahibi arkadaşlarını ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Mutfakta bulunan bıçağı alan şahıs, arkadaşını bıçaklayarak kaçtı.
Bıçakla birlikte yakalandı
Sesleri duyan komşular polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri yaralı şahsı tedavi edilmesi için hastaneye kaldırdı. Olay yerine kısa sürede gelen Esenyurt Asayiş Büro
Amirliğine bağlı ekipler de olayla ilgili inceleme başlatıp kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Polis
ekipleri şahsı bıçakla birlikte kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
23 Haziran seçiminde Esenyurt'ta son durum
ABD'de polis kayıplara karışan 11 senatörün peşinde!
Polis aracına çarpıp kaçan sürücü kamyonetin altında yakalandı
Çalıştığı iş yerinin sekreterini kaçıran kamyon şoförü ölü bulundu!