Misafirliğe gittiği evde çıkan kavgada bacağından vuruldu - Son Dakika

Misafirliğe gittiği evde çıkan kavgada bacağından vuruldu

UŞAK - Uşak'ta bir kişi, misafirliğe gittiği evde çıkan kavga sonucu ev sahibi tarafından bacağından vurularak yaralandı.

Olay, Uşak merkeze bağlı Kemalöz Mahallesi Yeşilyurt Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; G.K., misafirlik için F.I.'nın evine gitti. Henüz bilinmeyen bir sebepten evde ikili arasında sözlü kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine ev sahibi F.I., evinde bulunan tüfeği alarak G.K.'yı bacağından vurdu. İhbarlar sonrasında olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ambulans, yaralı şahsı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Şüpheli şahıs F.I. ise ekiplerce gözaltına alındı. Olayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.