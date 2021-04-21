Misafirliğe gittiği evde husumetlisini tabancayla vuran şüpheli yakalandı - Son Dakika

Misafirliğe gittiği evde husumetlisini tabancayla vuran şüpheli yakalandı

21.04.2021 23:21
Misafirliğe gittiği evde husumetlisini tabancayla vuran şüpheli yakalandı, System.String[]

İZMİR'in Konak ilçesinde, daha önceden kız kaçırma nedeniyle aralarında husumet bulunan Ercan D.'yi (31) balkondan tabanca ile ateş edip, kafasından vurduktan sonra kayıplara karışan Samet K. (37), polisin teknik takibi sonucu suç aletiyle birlikte 2 gün sonra yakalandı.

İZMİR'in Konak ilçesinde, daha önceden kız kaçırma nedeniyle aralarında husumet bulunan Ercan D.'yi (31) balkondan tabanca ile ateş edip, kafasından vurduktan sonra kayıplara karışan Samet K. (37), polisin teknik takibi sonucu suç aletiyle birlikte 2 gün sonra yakalandı. Tabancadan çıkan merminin kafatası kemiğinde kaldığı öğrenilen Ercan D.'nin, hastanede tedavisi sürüyor.

İddiaya göre, bir süre önce koronavirüs tedbirleri kapsamında Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir cezaevinden izinli çıkan Samet K., iki gün önce saat 21.30 sıralarında Emir Sultan Mahallesi'nde oturan arkadaşı Ahmet K.'yı ziyarete gitti. Ahmet K. ve Samet K. evde oturdukları sırada, aralarında daha önceden kız kaçırma mevzusu nedeniyle husumet bulunan ve aynı mahallede oturduğu öğrenilen Ercan D., buraya geldi. Burada, Samet K. ile Ercan D. arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Ercan D. evden ayrılırken, balkona çıkan Samet K. ise tabancayla ateş açtı. Ercan D. başına isabet eden kurşunla yığılırken, silah sesini duyan komşular polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Ercan D.'ye ilk müdahaleyi yaptı. Başına isabet eden mermi nedeniyle ağır yaralanan Ercan D., ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

YAKINLARI OTOMOBİLE ZARAR VERDİ Samet K. olay yerinden yaya olarak kaçarken, Ercan D.'nin yakınları şüpheliye ait otomobile taş ve sopalarla zarar verdi. Otomobilde hasar meydana gelirken, polis ekipleri kalabalığı güçlükle dağıttı. Olay Yeri İnceleme ekipleri, tartışmanın başladığı ev ve sokakta incelemelerde bulundu.SİVİL POLİSLER SUÇ ALETİ İLE BİRLİKTE YAKALADI Öte yandan, Ercan D.'yi kafasından vurduktan sonra kayıplara karışan Samet K.'nın yakalanması için yapılan çalışma kapsamında, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sivil polis ekipleri şüphelinin Alsancak Mahallesi'nde olduğu tespit etti. Kendisini yakalamaya gelen polis ekiplerini gören Samet K., yaya olarak kaçmaya başladı. Sivil polis ekipleri ile Samet K. arasında yaşanan kovalamacanın ardından şüpheli, olay günü kullandığı suç aleti tabanca ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan Samet K., sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.HASTANEDE TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Tartıştığı Samet K.'nın tabanca ile ateş açmasıyla başından vurulan Ercan D.'nin, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. İddiaya göre, Ercan D.'nin başına isabet eden merminin kafatası kemiğinde kaldığı öğrenildi.


Misafirliğe gittiği evde husumetlisini tabancayla vuran şüpheli yakalandı
Misafirliğe gittiği evde husumetlisini tabancayla vuran şüpheli yakalandı
Misafirliğe gittiği evde husumetlisini tabancayla vuran şüpheli yakalandı

Hisarcık, Polis, Konak, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Misafirliğe gittiği evde husumetlisini tabancayla vuran şüpheli yakalandı - Son Dakika


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