Misafirliğe gittiği evde intihar eden Şeyda, abisinin tabancasını kullanmış - Son Dakika

Olayın ardından başlatılan soruşturmada aile bireylerinin ifadelerine başvurulurken, ön otopsi sonucunda psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Şeyda T.'nin, polis ağabeyine ait beylik tabancasıyla, yakın mesafeden göğsüne 1 el ateş ederek, yaşamına son verdiği belirlendi.

Çorum'da yaşayan Şeyda T., bir süre önce Samsun'daki polis ağabeyinin yanına geldi. İddiaya göre, Şeyda T.'nin kaldığı odadan silah sesini duyan evdekiler içeri girdi. Şeyda T.'yi kanlar içinde hareketsiz halde bulan aile fertleri, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

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