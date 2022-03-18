Misafirliğe gittiği evde ölü bulundu - Son Dakika
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Misafirliğe gittiği evde ölü bulundu

18.03.2022 11:25
Misafirliğe gittiği evde ölü bulundu

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir kişi, misafirliğe gittiği arkadaşının evinde ölü bulundu.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir kişi, misafirliğe gittiği arkadaşının evinde ölü bulundu.

Olay, Gölcük ilçesi İhsaniye Merkez Mahallesi'nde bulunan iki katlı evde meydana geldi. İddiaya göre, 52 yaşındaki Veysel Kaplan dün akşam saatlerinde yakın arkadaşının Merkez Mahallesi'nde bulunan evine misafirliğe gitti. Sabah saatlerinde Veysel Kaplan'ı hareketsiz şekilde yatarken bulan arkadaşı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kaplan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

52 yaşındaki Veysel Kaplan'ın yaklaşık bir haftadır göğüs ağrısı şikayeti olduğu öğrenildi. Kaplan'ın kalp krizi geçirdiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Veysel Kaplan'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Misafirliğe gittiği evde ölü bulundu
Misafirliğe gittiği evde ölü bulundu

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Veysel Kaplan, Kocaeli, Gölcük, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Misafirliğe gittiği evde ölü bulundu - Son Dakika


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