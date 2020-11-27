Misafirliğe gittiler 3 bin 150'şer TL ceza yediler - Son Dakika

Misafirliğe gittiler 3 bin 150'şer TL ceza yediler

27.11.2020 12:28
Misafirliğe gittiler 3 bin 150'şer TL ceza yediler, System.String[]

Bartın İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin korona virüs tedbirleri kapsamında aldığı karar doğrultusunda ev ziyaretlerinin yasaklandığı kentte misafirliğe gittiği ve misafir kabul ettiği tespit edilen 5 kişiye 3 bin 150'şer TL cezai işlem uygulandı.

Bartın İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin korona virüs tedbirleri kapsamında aldığı karar doğrultusunda ev ziyaretlerinin yasaklandığı kentte misafirliğe gittiği ve misafir kabul ettiği tespit edilen 5 kişiye 3 bin 150'şer TL cezai işlem uygulandı.

Bartın İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 4 Kasım tarihinde gerçekleşen olağanüstü toplantısında insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı bir dizi tedbir alınırken bu tedbirler kapsamında sosyal izolasyonun temini, fiziki mesafenin korunması ve hastalığın yayılım hızının kontrol altında tutulması amacıyla İl genelinde aile, akraba ve hane ziyaretleri yasaklandı.

Ulus ilçesinde Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde Hisar köyünde M.Y. isimli şahsın akrabası H.A.'nın evinde, H.Y. ve A.Y. isimli şahısların ise F.A.'nın evinde misafirlikte oldukları tespit edildi.

Jandarma ekiplerince İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararı gereği M.Y., H.A., H.Y., A.Y. ve F.A. isimli şahıslara 3 bin 150'şer TL olmak üzere toplam 15 bin 750 TL idari para cezası uygulandı. - BARTIN

Misafirliğe gittiler 3 bin 150'şer TL ceza yediler
Misafirliğe gittiler 3 bin 150'şer TL ceza yediler
Misafirliğe gittiler 3 bin 150'şer TL ceza yediler

Koronavirüs, Jandarma, Bartın, Kasım, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Misafirliğe gittiler 3 bin 150'şer TL ceza yediler - Son Dakika


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