Misafirlikte göğsünden vurulmuş halde bulunan kadının intihar mı ettiği, yoksa cinayete mi kurban gittiği araştırılıyor - Son Dakika

Misafirlikte göğsünden vurulmuş halde bulunan kadının intihar mı ettiği, yoksa cinayete mi kurban gittiği araştırılıyor

Çorum'da yaşayan Şeyda Turan, Samsun'daki kardeşine misafirliğe geldi. Kardeşinin evinde kalan Turan'ın bulunduğu odadan yükselen silah sesleri üzerine içeri giren yakınları genç kadını kanlar içerisinde buldu. Göğsünden vurulduğu tespit edilen kadının ölüm sebebi henüz belirlenemezken, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştırılıyor.

Samsun'un Atakum ilçesine bağlı Esenevler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Çorum'da yaşayan Şeyda Turan, bir süre önce Samsun'da yaşayan kardeşinin yanına geldi. ODASINDAN SİLAH SESİ GELDİ İddiaya göre, Şeyda Turan'ın kaldığı odadan silah sesini duyan evdekiler, içeri girdi. Turan'ı kanlar içinde hareketsiz halde bulan aile fertleri, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. GÖĞSÜNDEN VURULDUĞU BELİRLENDİ İhbarla adrese gelen ekiplerce yapılan kontrolde, tabancayla göğsünden vurulduğu belirlenen Turan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. İNTİHAR MI YOKSA CİNAYET Mİ OLDUĞU ARAŞTIRILIYOR Turan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından gönderildiği Çorum'da toprağa verildi. Polis, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu belirlemek için çalışma başlattı.

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