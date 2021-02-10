Misafirperver "Sabiha ana"nın ismini keşfettikleri bitkiye verdiler - Son Dakika

Misafirperver "Sabiha ana"nın ismini keşfettikleri bitkiye verdiler

10.02.2021 12:09
Misafirperver

Akademisyenler, Adana ve Sivas'ta yaptıkları araştırmalarda keşfettikleri sümbül türünü, kendilerine evinin kapılarını açan ve 2011'de hayatını kaybeden "Sabiha ana"nın ismini vererek, dünya literatürüne kazandırdı.

Akademisyenler, Adana ve Sivas'ta yaptıkları araştırmalarda keşfettikleri sümbül türünü, kendilerine evinin kapılarını açan ve 2011'de hayatını kaybeden "Sabiha ana"nın ismini vererek, dünya literatürüne kazandırdı.

Siirt Üniversitesi (SİÜ) Flora ve Fauna Merkezi kurucusu Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mehmet Fidan, bir grup akademisyen arkadaşıyla Adana ve Sivas'taki arazi çalışmasında daha önce görmedikleri bir sümbül türüne rastladı.

3 yıllık takip sonucunda bitkinin daha önce kayıt altına alınmamış bir tür olduğunu keşfeden akademisyenler, bitkiye arazi çalışmalarında kendilerini Diyarbakır'daki evinde misafir eden ve 2011'de hayatını kaybeden Sabiha Pınar'ın ismini yaşatmak amacıyla Latince kurallarına uygun şekilde "Muscari sabihapinari" adını verdi.

Türkiye endemik bitkiler açısından çok zengin

Doç. Dr. Mehmet Fidan, AA muhabirine, Türkiye'nin farklı bölgelerinden topladıkları bitkileri bitki müzesinde (Herbaryum) bilimsel veriler ışığında incelediklerini söyledi.

Türkiye'nin tek başına Avrupa kıtasındaki kadar bitki türüne sahip olduğunu dile getiren Fidan, "Türkiye, endemik bitkiler açısından son derece zengin bir bölgedir. Bitkilerin yaklaşık yüzde 30-35'i oranında endemik bitki barındırıyor. Bu da çok büyük bir oran. Biz de endemik bitki bulmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Keşfedilmeyi bekleyen çok bitki bulunduğunu ve bunları bilim dünyasına kazandırmaya gayret ettiklerini belirten Fidan, çalışmalarına destek veren ve hayır dualarını esirgemeyen çok sayıda insan olduğunu söyledi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde görevli Doç. Dr. Süleyman Mesut Pınar ve Dr. Araştırma Görevlisi Hüseyin Eroğlu ile Adana ve Sivas bölgelerinde sümbül çeşitlerinden "Müşkürüm" diye adlandırılan bitkiyi literatüre kazandırdıklarını aktaran Fidan, buna Latince kurallara uygun olarak "Muscari sabihapinari" adını verdiklerini anlattı.

"Sabiha ananın ismi bilimsel olarak kayıt altına alındı"

"Bize gerçek anlamda katkı sunmuş, hayır duasını esirgememiş insanların anılarını yaşatmak amacıyla da bitki isimlendirmesi yapabiliyoruz. Bunlardan birisi de Doç. Dr. Süleyman Mesut Pınar'ın rahmetli annesi Sabiha anadır." ifadelerini kullanan Fidan, şunları kaydetti:

"Arazi çalışmaları için bu bölgeden batıya gittiğimizde Diyarbakır'da bizlere kapısını açar, oranın eşsiz yemeklerini tattırır, hayır duasını eder ve öyle gönderirdi. Sabiha ana hayata veda ettikten sonra bulduğumuz yeni bir bitkiye anısını yaşatmak için onun ismini verdik. Bu bitkiyi ilk defa bu çalışmalarımızla kayıt altına almış olduk. Sabiha ananın ismi bilimsel olarak kayıt altına alındı ve bu ismi bir vefa borcu olarak ömür boyu yaşatmaya karar verdik. Kendisini bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum."

Hüseyin Eroğlu ile bir konuşmalarında Sabiha ananın yokluğunu hissettiklerinden bahsettiklerini ve bitkiye onun adını vermeyi kararlaştırdıklarını aktaran Fidan, bu konuyu oğlu Pınar ile paylaştıklarını, onun da çok duygulandığını ve teklifi sevinçle karşıladığını sözlerine ekledi.

Misafirperver Sabiha ana nın ismini keşfettikleri bitkiye verdiler
Misafirperver Sabiha ana nın ismini keşfettikleri bitkiye verdiler
Misafirperver Sabiha ana nın ismini keşfettikleri bitkiye verdiler
Misafirperver Sabiha ana nın ismini keşfettikleri bitkiye verdiler

Türkiye, Bitki, Sivas, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Misafirperver 'Sabiha ana'nın ismini keşfettikleri bitkiye verdiler - Son Dakika


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