Misakımilli sınırlarını gösteren Ülkü Ocakları haritası NFT olarak hediye edilecek - Son Dakika
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Misakımilli sınırlarını gösteren Ülkü Ocakları haritası NFT olarak hediye edilecek

18.07.2022 13:12
Misakımilli sınırlarını gösteren Ülkü Ocakları haritası NFT olarak hediye edilecek

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hediye ettikleri "Denizlerdeki Misakımillimiz" haritasının NFT'sinin (Nitelikli Fikri Tapu) 1522 kişiye hediye edileceğini bildirdi.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hediye ettikleri "Denizlerdeki Misakımillimiz" haritasının NFT'sinin (Nitelikli Fikri Tapu) 1522 kişiye hediye edileceğini bildirdi.

Ülkü Ocaklarından yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldırım, haritanın NFT olarak düzenlendiğini bildirdi.

Sosyal medyada NFT'nin MetaMask kripto cüzdan adresine "#ÜlküOcaklarıHaritası" etiketiyle yorum yazan 1522 kişiye haritayı hediye edeceklerini aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Türk milletinin denizlerdeki Kızıl Elma'sının vücut bulduğu Ülkü Ocakları Haritası, sahil güvenliğimizi, Türk milletinin haklı çıkarlarını ve 1522'den gelen tarih şuurumuzu göstermekle birlikte 12 adayı içine alacak şekilde hazırlanmıştır. 1522 kişiye hediye edilmesinin amacı ise Türk milletinin haklı çıkarlarını ve 1522'den beri gelen tarih şuurunu göstermektir."

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Kaynak: AA

Ahmet Yiğit Yıldırım, Devlet Bahçeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Misakımilli sınırlarını gösteren Ülkü Ocakları haritası NFT olarak hediye edilecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Misakımilli sınırlarını gösteren Ülkü Ocakları haritası NFT olarak hediye edilecek - Son Dakika
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