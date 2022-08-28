Pakistan'da Şiddetli Yağışlar Nedeniyle Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 1.000'e Yükseldi

Misbah Saba Malik

İSLAMABAD, 28 Ağustos (Xinhua) -- Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Ajansı'ndan (NDMA) Cumartesi gecesi yapılan açıklamada, muson mevsiminin başladığı 14 Haziran'dan bu yana ülke genelinde şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 1.000'e ulaştığı kaydedildi. Açıklamada, farklı olaylarda 1.527 kişinin de yaralandığı, afetlerde 949.858 evin kısmen ya da tamamen zarar gördüğü kaydedilirken, son birkaç yıldır iklim değişikliğinin ciddi etkileriyle karşı karşıya olan ülkede milyonlarca kişinin evsiz kaldığı ifade edildi. Yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenler arasında 348 çocuk ve 207 kadın bulunuyor. NDMA, çeşitli kazalarda 347 kişinin hayatını kaybettiği ve 1.009 kişinin de yaralandığı güneydeki Sind eyaletinin devam eden muson mevsiminden en çok zarar gören bölge olmayı sürdürdüğünü belirtti.

Ülke genelinde ani seller nedeniyle yaklaşık 3.451 kilometre yol, 149 köprü ile 170 dükkan yok oldu ve 719.558 çiftlik hayvanının da telef olduğu tahmin ediliyor. Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Ajansı, diğer hükümet kurumları, gönüllüler, sivil toplum kuruluşları ile Pakistan ordusunun selden etkilenen bölgelerdeki kurtarma ve yardım çalışmaları devam ediyor. Pakistan'ın meteoroloji kurumunun verdiği bilgiye göre, ülke genelinde şiddetli yağmurların önümüzdeki birkaç gün daha devam etmesi bekleniyor. Çok sayıda karayolu ve demiryolu hattını sular altında bırakan ve diğerlerini de sürükleyen şiddetli sağanak yağışlar nedeniyle yollar ve demiryolu trafiği kötü şekilde etkilendi. Yetkililerin verdiği bilgiye göre Belucistan eyaletinin ülkenin geri kalanıyla kara yolu bağlantısı kesilirken, eyaletin başkenti Ketta'daki uçuşlar da şiddetli yağış nedeniyle askıya alındı. Sosyal medyada taşkın sularının insanları sürüklediği, ineklerin, araçların ve motosikletlerin ani sellere kapıldığı korkunç görüntüler yer aldı. Sind eyaletinin Shaheed Benazirabad bölgesindeki bir köyde yaşayan 65 yaşındaki Muhammad Saleem, hayatı boyunca ülkede böyle bir yağış görmediğini söyledi. Xinhua'ya konuşan Saleem, "Yağmur 72 saat boyunca kesintisiz şekilde yağdı ve köydeki evlerin yüzde 70'i mahvoldu, geri kalanlar da iyi durumda değil. Bununla da kalmadı, tüm ekinlerimiz suya kapıldı ve tarlalarda tek parça bir şey bile kalmadı" dedi.

Hem ekinleri hem de evleri yok olan eyaletteki birçok kişi için geleceğin belirsiz olduğunu ifade eden Saleem, yiyeceği ya da barınacağı bir yer olmayan insanlar için gelecek günlerde geçimlerini sağlamanın çok zor olacağını vurguladı. Ülkenin İklim Değişikliği Bakanı Sherry Rehman, daha önce medyaya yaptığı açıklamada eşi benzeri görülmemiş yağışlar ile sellerin yaşandığı ülkenin "iklim kaynaklı bir insani felaketten" geçtiğini söylemişti. "Pakistan'da Ağustos ayında şimdiye kadar ortalama 166 milimetre yağış düştü ve bu ortalamanın yüzde 241 üzerinde" diyen Bakan Rehman, ülkenin güney kısımlarınınsa normalden yüzde 784 daha fazla yağış aldığını da sözlerine eklemişti. Rehman, "Neredeyse 30 milyon insan evsiz kaldı, binlercesi yerinden oldu ve gıdaları yok" diye konuşmuştu. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise vatandaşlardan sel yardım fonuna cömertçe bağışta bulunarak sel mağdurlarına mali yardımda bulunmalarını isterken, uluslararası topluma da ülkenin kayıplarıyla başa çıkmasına ve mağdurları rehabilite etmesine yardımcı olma çağrısı yaptı. Şerif, Sind eyaletinin selden etkilenen kesimlerinden birine Cumartesi günü yaptığı ziyarette hükümetin sel mağdurlarına yardım sağlamak için 38 milyar Pakistan rupisi (yaklaşık 171,6 milyon ABD doları) ayırdığını ve temel ihtiyaçları karşılamak için durumdan etkilenen her aileye 25.000 rupi (yaklaşık 112,9 ABD doları) nakit yardımı da yapılacağını söyledi.