Mişel Avn: Yunan gemisinin karasularımıza girmesi egemenliğimizin ihlalidir"

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, İsrail ordusu için çalışan Yunanistan'a ait geminin Lübnan karasularına girmesinin, "ülke egemenliğinin ihlali" olduğunu söyledi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Avn, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı David Hale'yi başkent Beyrut'taki makamında kabul etti.

Kabul sırasında açıklamalarda bulunan Avn, "Yunan gemisinin, münhasır ekonomik bölgemizdeki karasularımıza girmesi Lübnan'ın egemenliğinin ihlalidir. Birleşmiş Milletler'den gerekli soruşturmayı yapmasını istedik." dedi.

Avn, ülkesinin güney sınırında istikrarı sağlama ve 1701 sayılı karara bağlı kalma konusunda kararlı olduğunu vurguladı.

Hükümeti kurma görevinin Hassan Diyab'a verildiğini anımsatan Avn, hükümetin, ülkenin içinde bulunduğu siyasi ve ekonomik şartlarla baş edebilecek çalışma grubundan oluşacağını söyledi.

Avn, ABD'nin, Lübnan için Uluslararası Destek Grubu'na ortak olmasını umduğunu ifade etti.

Lübnan ordusuna sağladığı eğitim ve mühimmat yardımından dolayı ABD'den övgüyle söz eden Avn, barışçıl gösterilere katılan protestocuların güvenliğinin sağlandığını aktardı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı David Hale de Lübnan'ı ziyaretinin iki ülke arasındaki ortaklığın gücünü yansıttığını dile getirerek, ziyaretinin hükümetin kurulmasıyla bir alakasının bulunmadığını vurguladı.

ABD'nin, Lübnan güvenlik güçlerine barışçıl gösterilere katılan protestocuların güvenliğini sağlamaya devam etme çağrısında bulunduğunu ifade eden Hale, "Artık parti çıkarlarını bir kenara bırakıp ülke çıkarları için çalışma, reformları harekete geçirme ve reformları uygulayabilecek hükümeti kurma zamanı gelmiştir." dedi.

Lübnan-İsrail sınırındaki durum

Avn, 17 Aralık'ta, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL), İsrail ordusu için çalışan Yunanistan'a ait geminin Lübnan karasularını ihlal etmesinin nedenini soruşturma çağrısında bulunmuştu.

Lübnan yerel basınında 9 Aralık'ta yer alan haberlere göre, Yunanistan'a ait Panama bandıralı, teknolojik donanımlı "Med Surveyor" gemisi, geçen ay iki ülke arasındaki tartışmalı deniz sahasını geçerek UNIFIL'in operasyonel bölgesi Lübnan karasularında saatlerce arama yapmıştı.

Haberde geminin, hiçbir engelle karşılaşmadığı ve bölgeden ayrıldıktan sonra 1 Nisan'dan bu yana faaliyetlerini sürdürdüğü İsrail açıklarına döndüğü ifade edilmişti.

Lübnan ile İsrail arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor. İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün, İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını iddia ediyor.

Lübnan'ın Ocak 2017'de petrol ve doğal gaz arama sürecini başlatmasının ardından İsrail Parlamentosu da aynı yıl mart ayında Lübnan'ın arama yapacağı bazı bölgelerin İsrail karasuları içinde olduğunu iddia eden yasa tasarısını onaylamıştı.