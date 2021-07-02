MİSGEP Maden Sektörü İstişare Toplantısı Muğla'da yapıldı - Son Dakika

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca, Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP) kapsamında Maden Sektörü İstişare Toplantısı Muğla'da düzenlendi.

Ula ilçesindeki bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Muğla Vali Vekili Caner Yıldız, Muğla'nın turizm ve tarımın yanı sıra madencilik alanında iyi bir seviyede olduğunu söyledi.

Madenciliğin risk taşıyan sektörlerden biri olduğunu belirten Yıldız, "Kent özellikle kömür, mermer ve krom alanında büyük potansiyele sahip. Bizim için insan en önemli unsur. Onların sağlığı ve iş güvenliği çok önemli." dedi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Cafer Uzunkaya ise dünya genelinde devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 1,5 yılda 3,5 milyon insanın hayatını kaybettiğini, meslek hastalıkları ve ihmaller yüzünden de her yıl dünyada 2 milyon 780 bin insanın öldüğünü ifade etti.

Meslek hastalıklarının yüzde yüzünü engellemem mümkün olduğuna işaret eden Uzunkaya, şunları kaydetti:

"Gerekli tedbirler ve hassasiyetler gösterilirse bu sayıları binlerle ifade edeceğiz. İş sağlığı ve güvenliği sadece çalışanın hayatta kalmasını temin etmiyor, aynı zamanda işverenin de ülkenin de ekonominin de hayatta kalması demektir. İş sağlığı ve güvenliği bir maliyet meselesi değil, bir hayat meselesi. İnsan hayatından daha önemli bir şey olmadığına göre, bütün ağırlıklarımızı bu noktaya çevirmek zorundayız."

Uzunkaya, iş sağlığı ve güvenliğinin bireyi, devleti, işi ve işvereni korumak anlamına geldiğini dile getirdi.

Konuşmaların ardın MİSGEP Takım Lideri Gökhan Güner sunum yaptı.

Toplantıya ilçe kaymakamları, belediye başkanları, kurum müdürleri ve madencilik alanında faaliyet gösteren firmaların temsilcileri katıldı.