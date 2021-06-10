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MİSİAD Başkanı Feridun Öncel gözaltına alındı! İsmi Sedat Peker'in videolarında geçiyordu - Son Dakika

MİSİAD Başkanı Feridun Öncel gözaltına alındı! İsmi Sedat Peker'in videolarında geçiyordu

10.06.2021 16:51

Sedat Peker'in lideri olduğu organize suç örgütüne yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Peker'in videolarında adı geçen MİSİAD Başkanı Feridun Öncel Şanlıurfa'da gözaltına alındı. Öncel, sorgu için İstanbul'a gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt genelinde faaliyet gösteren; 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'nitelikli yağma', 'gasp', 'rüşvet', 'yaralama', 'tehdit' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarına karıştığı belirlenen Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonda MİSİAD Başkanı Feridun Öncel'i Şanlıurfa'da gözaltına aldı.

İFADESİ İSTANBUL'DA ALINACAK

Sağlık kontrolünden geçirilen Öncel, ifadesi alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne götürüldü.

Sedat Peker'in videolarında adı geçen MİSİAD Başkanı Feridun Öncel gözaltına alındı

FERİDUN ÖNCEL KİMDİR?

12 Eylül 1954 yılında Şanlıurfa'da doğan Feridun Öncel, ilk ve ortaokulu Şanlıurfa'da, liseyi İstanbul'da İhsan Mermerci Okulu'nda bitirmiştir. Üniversite öğrenimini, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde tamamlamıştır.

1995 yılında yapılan Türkiye genel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi 1. sıra Şanlıurfa Milletvekili olan Öncel, 1995-1998 yılları arasında Şanlıurfa MHP İl Başkanı olarak görev yapmıştır.

Bunun yanında Feridun Öncel'in Genel Başkanlığını yaptığı Başkent İktisatçılar Derneği, Mum Gibi Yanan Kerkük, Ermeni Soykırım Yalanı, Vatan Namustur Satılamaz, Türk Telekom'un Özelleştirilmesi, AİHM Kararı, AB Macerası, Küresel Sermayenin Ürünlerine Boykot Çağrısı ve Uyuşturucu Madde Kullanımı'nın zararlarına ilişkin pek çok rapor düzenleyerek kamuoyu ile paylaşmıştır.

Feridun Öncel, Memleketçi Sanayici ve İş Adamları (MİSİAD) Genel Başkanlığı görevini yürütmektedir.

MİSİAD Başkanı Feridun Öncel gözaltına alındı! İsmi Sedat Peker'in videolarında geçiyordu

Sedat Peker, Şanlıurfa, İstanbul, Rüşvet, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi MİSİAD Başkanı Feridun Öncel gözaltına alındı! İsmi Sedat Peker'in videolarında geçiyordu - Son Dakika Ekonomi


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