Misiad Heyetinden Vali Bilmez'e Ziyaret
42 dakika önce
Memleketçi Sanayici ve İş Adamları Derneği (MİSİAD) Van İl Başkanı Hakan Elçi, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'i ziyaret etti.
Memleketçi Sanayici ve İş Adamları Derneği (MİSİAD) Van
İl Başkanı Hakan Elçi, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez
'i ziyaret etti.
MİSİAD Van İl Başkanı Hakan Elçi, beraberindeki dernek üyeleriyle birlikte Vali Mehmet Emin Bilmez'i Van Büyükşehir Belediyesindeki makamında ziyaret etti. Vali Bilmez'e yeni görevinin hayırlı olması dileklerini ileten Elçi, MİSİAD hakkında da bilgiler vererek yapacakları çalışmaları anlattı.
Vali Mehmet Emin Bilmez de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaret, hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:23 Kaynak: İHA
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