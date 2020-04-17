MİSİAD mağdur olan vatandaşlar için harekete geçti - Son Dakika

Memleketçi ve Sanayici İş adamları Derneği (MİSİAD), korona virüs sebebiyle mağduriyet yaşayan vatandaşlar için harekete geçti. Türkiye genelinde ve 42 ülkede faaliyet gösteren MİSİAD, korona virüs salgını sebebiyle mağduriyet yaşayan vatandaşlara çeşitli yardımlarda bulunuyor.



Memleketçi ve Sanayici İş adamları Derneği (MİSİAD), korona virüs salgını döneminde de Türkiye genelinde ve 42 ülkede faaliyetlerini sürdürüyor. Salgından dolayı mağduriyet yaşayan vatandaşlara maske, eldiven ve hijyen malzemesinin yanı sıra gıda ve nakdi yardımlarda da bulunuluyor. Bu kapsamda alınan tedbirlerden etkilenen müzisyenleri de unutmayan MİSİAD, Ankara'da ikamet eden müzisyen ve ailelerine de çeşitli yardımlarda bulunuldu. Dernekten konuya ilişkin yapılan açıklamada bu yardımların devam edeceği bildirildi. - ANKARA