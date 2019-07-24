Son Dakika Haberleri: Misimovic: Kariyerimi Galatasaray'da noktalamak istedim ama olmadı
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Misimovic: Kariyerimi Galatasaray'da noktalamak istedim ama olmadı

58 dakika önce

Galatasaray'ın Bosnalı Hersekli eski futbolcusu Zvjezdan Misimovic, "Kariyerimi Galatasaray'da noktalamak istedim olmadı" dedi.

Misimovic: Kariyerimi Galatasaray'da noktalamak istedim ama olmadı, System.String[]

Galatasaray'ın Bosnalı Hersekli eski futbolcusu Zvjezdan Misimovic, "Kariyerimi Galatasaray'da noktalamak istedim olmadı" dedi.
2010-2011 sezonunda Galatasaray forması giyen Misimovic, Sarı-kırmızıların Avusturya'daki hazırlık kampını ziyaret etti. Antrenmanı teknik direktör Fatih Terim ile sohbet ederek geçiren Misimovic, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Vakit buldukça Galatasaray'ı takip ettiğini ifade eden Zvjezdan Misimovic, şunları söyledi;
"Galatasaray çok iyi 2 sene geçirdi. Şampiyonlukla sezonu tamamladı. Zamanım olduğu sürece de takip edip, maçlarını izliyorum. Fatih Terim ile antrenman esnasında çok şey hakkında konuştuk. Futbol, ekonomi, siyaset...
Galatasaray'da kısa bir zaman geçirdim. Daha uzun oynamak isterdim. Kariyerimi de Sarı-kırmızılı forma altında bitirmek hayalim vardı ama olmadı. Futbolda her şey çok çabuk değişti. Şu an Türkiye'de futbol çok çabuk gelişiyor. Stadyumlar, yeni yapılanmalar... Hepsini yakından takip ediyorum."
Bosna Hersekli futbolcu Edin Visca ile ilgili de Misimovic, "Türkiye'de çok iyi işler yapıyor. Bosna Hersek Milli Takımı'nda yaptığından daha iyi işler sergiliyor. Şaka bir yana, geçen sene kaç tane asist ve gol yaptığına bakarsanız çok iyi bir sezon geçirdiğini göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

- Avusturya
Galatasaray, Saraybosna, Avusturya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 01:43 Kaynak: DHA
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