Son Dakika Haberleri: Misinaya dolanan caretta carettayı kurtardılar
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Misinaya dolanan caretta carettayı kurtardılar

58 dakika önce

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, misinalara dolandığı için yüzemeyen caretta caretta, vatandaşlar tarafından kurtarılıp, doğal ortamına bırakıldı.

Misinaya dolanan caretta carettayı kurtardılar, System.String[]
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, misinalara dolandığı için yüzemeyen caretta caretta, vatandaşlar tarafından kurtarılıp, doğal ortamına bırakıldı.
Atatürk Caddesi'ndeki Belediye Halk Plajı'nda, bu sabah yürüyüş yapan vatandaşlar, misinaya dolandığı için yüzemeyip, karaya vuran yetişkin bir caretta caretta olduğunu fark etti. Hemen kolları sıvayan vatandaşlar, bıçak ile caretta carettanın dolandığı misinaları kesti. Misinadan kurtarılan caretta caretta denize kadar götürülüp, doğal ortamına bırakıldı.
Özgürlüğüne kavuşan deniz kaplumbağası, yüzerek gözden kayboldu.


- Muğla
Marmaris, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:44 Kaynak: DHA
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