Misinaya dolanan caretta carettayı kurtardılar
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MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, misinalara dolandığı için yüzemeyen caretta caretta, vatandaşlar tarafından kurtarılıp, doğal ortamına bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:44 Kaynak: DHA
MUĞLA'nın Marmaris
ilçesinde, misinalara dolandığı için yüzemeyen caretta caretta, vatandaşlar tarafından kurtarılıp, doğal ortamına bırakıldı. Atatürk Caddesi
'ndeki Belediye Halk Plajı'nda, bu sabah yürüyüş yapan vatandaşlar, misinaya dolandığı için yüzemeyip, karaya vuran yetişkin bir caretta caretta olduğunu fark etti. Hemen kolları sıvayan vatandaşlar, bıçak ile caretta carettanın dolandığı misinaları kesti. Misinadan kurtarılan caretta caretta denize kadar götürülüp, doğal ortamına bırakıldı.
Özgürlüğüne kavuşan deniz kaplumbağası, yüzerek gözden kayboldu.
- Muğla
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