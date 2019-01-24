Son Dakika Haberleri: Misinaya Takılan Martıyı İbb Ekipleri Kurtardı

Misinaya Takılan Martıyı İbb Ekipleri Kurtardı

1 saat önce

Silivri'de misinaya dolanan martı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tarafında kurtarıldı.

Silivri'de misinaya dolanan martı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tarafında kurtarıldı.

İBB'den alınan bilgiye göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı kıyı temizleme ekipleri, bir martının misinaya takıldığını fark etti.

Ekiplerin titiz çalışmasıyla martı kendisini saran misinadan kurtarıldı.

Kontrolleri yapılan martı daha sonra doğaya bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:22 Kaynak: AA

Silivri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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