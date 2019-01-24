Misinaya Takılan Martıyı İbb Ekipleri Kurtardı

Silivri'de misinaya dolanan martı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tarafında kurtarıldı.

Silivri'de misinaya dolanan martı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tarafında kurtarıldı.



İBB'den alınan bilgiye göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı kıyı temizleme ekipleri, bir martının misinaya takıldığını fark etti.



Ekiplerin titiz çalışmasıyla martı kendisini saran misinadan kurtarıldı.



Kontrolleri yapılan martı daha sonra doğaya bırakıldı.

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