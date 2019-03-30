Misinaya Takılan Ördek Afad Tarafından Kurtarıldı
49 dakika önce
Misinaya takılan ördek AFAD tarafından kurtarıldıBURSA - AFAD ekipleri sadece insanların değil hayvanların da imdadına yetişiyor.
Misinaya takılan ördek AFAD
tarafından kurtarıldı
BURSA - AFAD ekipleri sadece insanların değil hayvanların da imdadına yetişiyor. Bursa
'da balıkçıların attığı misinaya takılan ördek, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Nilüfer ilçesinde bulunan Kayapa
göletinde balıkçıların attığı misinaya takılan ördeği fark eden vatandaşlar, AFAD ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, misinaya takılı ördeğin yanına botla yaklaşarak hayvanı bulunduğu yerden kurtardı. Kurtarılan ördek, yapılan tedavisinin ardından yeniden gölete bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 02:45 Kaynak: İHA
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