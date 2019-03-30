Son Dakika Haberleri: Misinaya Takılan Ördek Afad Tarafından Kurtarıldı

Misinaya Takılan Ördek Afad Tarafından Kurtarıldı

49 dakika önce

Misinaya takılan ördek AFAD tarafından kurtarıldıBURSA - AFAD ekipleri sadece insanların değil hayvanların da imdadına yetişiyor.

Misinaya takılan ördek AFAD tarafından kurtarıldı

BURSA - AFAD ekipleri sadece insanların değil hayvanların da imdadına yetişiyor. Bursa'da balıkçıların attığı misinaya takılan ördek, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Nilüfer ilçesinde bulunan Kayapa göletinde balıkçıların attığı misinaya takılan ördeği fark eden vatandaşlar, AFAD ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, misinaya takılı ördeğin yanına botla yaklaşarak hayvanı bulunduğu yerden kurtardı. Kurtarılan ördek, yapılan tedavisinin ardından yeniden gölete bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 02:45 Kaynak: İHA

Bursa, AFAD, Yerel
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