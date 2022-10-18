MİSİNAYA TAKILAN SAKARMEKE KUŞUNU KURTARDI - Son Dakika
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MİSİNAYA TAKILAN SAKARMEKE KUŞUNU KURTARDI

18.10.2022 10:32

Antalya'da ayağına misina takılmış Sakarmeke kuşu, Antalya Büyükşehir Belediyesi (ABB) personeli Nazif Ay tarafından kurtarılarak tekrar doğaya salındı.

Antalya'da ayağına misina takılmış Sakarmeke kuşu, Antalya Büyükşehir Belediyesi (ABB) personeli Nazif Ay tarafından kurtarılarak tekrar doğaya salındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Konyaaltı ilçesi Boğaçayı'nda meydana geldi. Boğaçayı temizliğinde görev yapan ABB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ve Deniz Kıyı Şube Müdürlüğü personeli Nazif Ay, rutin temizlik esnasında ayağına misina takılmış Sakarmeke kuşunu gördü. Ay, misinadan dolayı uçamayan kuşu yakalayarak olta ipini kesti. Belediye çalışanı, Sakarmeke'yi tekrar doğaya bıraktı.

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Kaynak: DHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MİSİNAYA TAKILAN SAKARMEKE KUŞUNU KURTARDI - Son Dakika

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