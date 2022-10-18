Olay, dün akşam saatlerinde Konyaaltı ilçesi Boğaçayı'nda meydana geldi. Boğaçayı temizliğinde görev yapan ABB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ve Deniz Kıyı Şube Müdürlüğü personeli Nazif Ay, rutin temizlik esnasında ayağına misina takılmış Sakarmeke kuşunu gördü. Ay, misinadan dolayı uçamayan kuşu yakalayarak olta ipini kesti. Belediye çalışanı, Sakarmeke'yi tekrar doğaya bıraktı.

Kaynak: DHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › MİSİNAYA TAKILAN SAKARMEKE KUŞUNU KURTARDI - Son Dakika

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