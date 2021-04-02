Mısır 1 milyar dolar tazminat istiyor - Son Dakika

Süveyş Kanalı İşletmesi Başkanı Usame Rabia, dünyanın en büyük kargo gemilerinden olan Ever Given'in bir hafta boyunca kanalı bloke etmesinden dolayı da geminin Japon sahibi ve Tayvanlı kiracısından 1 milyar doların üzerinde tazminat isteneceğini açıkladı. Kurtarma operasyonuna altı gün boyunca yaklaşık 800 kişinin katıldığını belirten Rabia, tazminatın; transit ücretleri, kurtarma çabaları sırasında ortaya çıkan zararlar, ekipman maliyeti ve işçilikle bağlantılı mali kayıpların karşılığı olacağını söyledi. Rabia, gemideki kargonun değerinin 3,5 milyar dolar olarak tahmin edildiğini ve kaza ile ilgili soruşturma tamamlanana kadar rıhtımda kalacağını açıkladı.

Bu arada kanal yönetimi tıkanan kanalda mahsur kalan gemilere bekledikleri süreye göre yüzde 5-15 aralığında indirim uygulama kararı aldı.

(İHA)