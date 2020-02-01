Mısır, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti'ni desteklediğini açıkladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mısır, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti'ni desteklediğini açıkladı - Son Dakika

Mısır, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti'ni desteklediğini açıkladı

6 saat önce

Mısır Dışişleri Bakanlığı,1967 sınırlarındaki Filistin toprakları üzerinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti kurulmasına tam destek verdiğini duyurdu.

Mısır, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti'ni desteklediğini açıkladı, System.String[]

Mısır Dışişleri Bakanlığı,1967 sınırlarındaki Filistin toprakları üzerinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti kurulmasına tam destek verdiğini duyurdu.

Mısır resmi haber ajansının (MENA) haberine göre, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Mısır'ın başkenti Kahire'deki Arap Birliği toplantısında yaptığı konuşmada, ülkesinin uluslararası meşruiyet kararlarına dayanarak ve Orta Doğu'da istikrar için 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kurulmasına tam destek verdiğini belirtti.

Şukri, Filistin'in meşru amaçlarına ulaşmak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), BM Genel Kurulu ve 2002'deki Arap Barış Girişimi başta olmak üzere uluslararası meşruiyete dayanan adil ve kapsamlı çözümden taviz verilmediğini vurguladı.

Filistin ile İsrail'in daha önce başkenti Doğu Kudüs olan tam egemen bir Filistin devletinin kurulması temelinde adil bir çözüm için birbirleriyle doğrudan müzakere etmeyi kabul ettiklerini hatırlatan Şukri, Filistin davasının Orta Doğu'da barış ve istikrarın anahtarlarından biri olduğunu söyledi.

Şukri, Filistin'in ve Arapların meşru beklentilerini karşılamak için Filistin ve İsrail arasında ciddi müzakerelerin başlaması çağrısı yaptı.

Samih Şukri ayrıca, uluslararası meşruiyete dayalı adil çözüme giden yollardan uzaklaşmanın Filistin ve Arap halklarını umutsuzluk ve hayal kırıklığına sürükleyeceği uyarısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, Doğu Kudüs, Orta Doğu, Filistin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 07:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mahmud Abbas'tan Trump'a yanıt: Tarihe Kudüs'ü satan bir lider olarak geçmeyeceğim
Son Dakika: Arap Birliği, Trump'ın Yüzyılın Anlaşması planını reddetti İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ'da depremzede çocuklarla basketbol oynadı Arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kardeşini av tüfeğiyle öldüren şahıs yakalandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2020 01:58:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mısır, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti'ni desteklediğini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]