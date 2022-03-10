Mısır, 5 gıda ürününün ihracatını geçici olarak durdurma kararı aldı - Son Dakika

Mısır, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından ülkede bazı gıda ürünlerinde meydana gelen fiyat artışının önüne geçmek için aralarında buğday, mercimek ve fasulyenin de bulunduğu beş gıda ürününün ihracatını geçici olarak durdurdu.

Mısır yerel medyasının Ticaret Bakanlığı'na dayandırdığı haberlerde, ülkede buğday, un, makarna, mercimek ve fasulye ihracatının 3 ay boyunca geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

Haberde, söz konusu kararın 11 Mart'tan itibaren yürürlüğe gireceği bilgisine yer verildi.

Mısır Ticaret Odaları Federasyonu Tarım Ürünleri Daire Başkanı Ahmed İdris'in de kararı memnuniyetle karşıladığı ifade edilen haberde, bu kararın, ülkedeki gıda ürünleri fiyatlarına olumlu yönde yansımasının beklendiği kaydedildi.

Öte yandan Mısır Ticaret Bakanı Nevin Cami, dün basına yaptığı açıklamada, ülkede ihracat oranında 2022'nin Şubat ve Mart aylarında yüzde 15'lik bir artış olduğunu ve jeopolitik gerilimlerin 2022'de Mısır'ın ihracat hacmini etkileyebileceğini aktarmıştı.

Söz konusu etkinin Mısır için olumlu olabileceğini söyleyen Cami, ülkesinin gıda ürünlerinde yeterli stoku olduğu için henüz Rusya-Ukrayna savaşından etkilenmediğini ifade etmişti.