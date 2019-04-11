Son Dakika Haberleri: Mısır, ABD Güdümlü Arap NATO'su Girişiminden Çıkma Kararı Aldı

Mısır, ABD Güdümlü Arap NATO'su Girişiminden Çıkma Kararı Aldı

17 dakika önce

Mısır, önde gelen Arap müttefikleriyle İran'a karşı ABD güdümlü Arap NATO'su olarak bilinen Ortadoğu Güvenlik İttifakı (MESA) girişiminden çıkma kararı aldı.

Mısır, ABD Güdümlü Arap NATO'su Girişiminden Çıkma Kararı Aldı, System.String[]
Mısır, önde gelen Arap müttefikleriyle İran'a karşı ABD güdümlü Arap NATO'su olarak bilinen Ortadoğu Güvenlik İttifakı (MESA) girişiminden çıkma kararı aldı.

Kararın Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi'nin Beyaz Saray ziyaretinden hemen sonra alınmasının dikkat çektiği kaydedildi. Arap NATO'su olarak bilinen MESA güvenlik ittifakına Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Uman, Kuveyt ve Mısır'ın katılması bekleniyordu. Bazı kaynaklar Kahire'nin ittifaka katılmama kararını, ittifakın Kahire ile İran arasındaki ilişkilere zarar vermesi endişesiyle aldığı ileri sürüldü.

Mısır yönetimine yakın yetkililer, Kahire'nin kararının ABD Başkanı Trump'ın tekrar başkan seçilmesinden emin olmamasından ve Trump'ın İran'la yapılan nükleer anlaşmasından vazgeçtiği gibi halefinin de Arap NATO'su projesinden vazgeçmesi ihtimalinden kaynakladığını ileri sürdü.

Arap NATO'sunun kurulması girişimi, ABD güvenlik danışmanı John Bolton'un desteği ile Rusya ve Çin'in nüfuzunu sınırlandırma maksadıyla 2017 yılında Suudi Arabistan tarafından teklif edilmişti. - KAHİRE
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:03 Kaynak: İHA
Mısır, Amerika Birleşik Devletleri, Politika
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