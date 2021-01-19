Mısır, Afganistan'da 2 kadın hakime yönelik saldırıyı kınadı - Son Dakika

Mısır, Afganistan'da 2 kadın hakimin ölümüyle sonuçlanan terör saldırısını kınadı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Yüksek Mahkemede görevli 2 kadın hakime yönelik vahşi saldırının kınandığı bildirildi.

Afganistan'a taziye mesajının iletildiği açıklamada, ölenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ise başsağlığı dileklerinde bulunuldu.

Afganistan'ın "dost ülke" olarak nitelendirildiği açıklamada, bu ülkeye yönelik son zamanlarda yapılan terör saldırılarına karşı Mısır'ın hükümet ve halkın yanında yer aldığının altı çizildi.

Kabil Emniyeti iki gün önce yaptığı açıklamada, kimliği bilinmeyen şahıslar tarafından 2 kadın hakime silahlı saldırı düzenlendiğini ve başkent Kabil'in Kalei Fethullah bölgesindeki saldırıda 2 hakimin de hayatını kaybettiğini belirtmişti.