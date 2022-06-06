Mısır, Afrika Ülkelerine 30 Milyon Doz Kovid-19 Aşısı Sözü Verdi

KAHİRE, 6 Haziran (Xinhua) -- Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Pazar günü Afrika Birliği (AfB) ile koordinasyon halinde Afrika ülkelerine 30 milyon Kovid-19 aşı dozu sağlama sözü verdi. Mısır Cumhurbaşkanı, "İzninizle Afrika ülkelerindeki kardeşlerimize 30 milyon doz anti-koronavirüs aşısı sağlanmasına ilişkin bir girişimi naçizane duyurmama izin verin, bunun AfB ile koordine edileceğini umuyorum" dedi. Sisi bu açıklamasını, 5-7 Haziran tarihleri arasında başkent Kahire'deki "İnovasyon ve Ticarete Açılan Kapınız" sloganıyla düzenlenen büyük bir Afrika tıp fuarı ve konferansı olan Afrika Sağlık ExCon'un açılışında yaptı.

Mısır'ın devlete ait aşı üreticisi VACSERA, gelecekte Afrika'da aşı üretimi, depolanması ve ihracatı için bölgesel bir merkez olma planıyla Çin'in biyofarmasötik şirketi Sinovac ile işbirliği içinde Sinovac Kovid-19 aşılarını ortaklaşa üretiyor. Mısır'ın Birleşik Tedarik Otoritesi (UPA) tarafından düzenlenen üç günlük konferansa, Afrika ve Ortadoğu'dan 2.000'den fazla hükümet sağlık otoritesinin temsilcisi, 100'den fazla ülkeden 350 şirketin yanı sıra tıp alanında önemli şahsiyetler, uzmanlar, profesörler ve bilim insanları katılıyor. Sisi açıklamasında, aralarında ilaç üretiminin de bulunduğu tıp alanında Afrika ülkeleri arasında işbirliğini teşvik etti ve uluslararası ilaç firmalarını Afrika'da yatırım yapmaya davet etti. Mısır Cumhurbaşkanı, Afrika nüfusunun yaklaşık yüzde 65'inin genç olduğunu vurgulayarak, "Afrika umut verici bir pazar" dedi.