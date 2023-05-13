İsrailli ve Filistinli güçler ateşkes yaptı! Siviller hedef alınmayacak

Filistinli gruplara yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, Mısır'ın birkaç gündür Tel Aviv ile Filistinli gruplar arasında yürüttüğü ateşkes çabaları sonuç verdi. Mısır'ın bölgede ateşkes için yeni bir öneri sunduğu ve bunun, Filistinli gruplar ile İsrail tarafından kabul edildiği aktarıldı.

SİVİLLER HEDEF ALINMAYACAK

Ateşkesin, yerel saatle 22.00'de yürürlüğe girdiği bildirildi. Ateşkes metnine göre ateşkes, sivillerin hedef alınmasına, sivil yerleşim yerlerinin yıkılmasına son verilmesini içeriyor. Metinde ayrıca Mısır'ın taraflara ateşkese bağlı kalınması vurgusu yer alıyor.

YÜZLERCE FİLİSTİNLİ KUTLAMA İÇİN SOKAĞA ÇIKTI

Öte yandan ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından Gazze'de yüzlerce kişi kutlama için sokaklara çıktı. Ellerinde Filistin bayrakları taşıyanların sevinç gösterilerinin yanı sıra arabalar ve motosikletlerle konvoylar oluşturuldu. Mısır hükümeti, İsrail ile Filistinli gruplar arasında geçici ateşkes için çalışmalar yürütmüş, tarafların heyetleriyle Kahire'de ayrı ayrı görüşmeler yapılmıştı.

İSRAİL ATEŞKESİ İHLAL ETTİ

Ateşkese rağmen İsrail uçakları Gazze'yi vurmaya devam etti. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'den atılan roketlere karşılık İslami Cihad'a ait hedefler ile roketatarların vurulduğu aktarıldı. İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN) ve Yedioth Ahronot gazetesi ise Gazze'den İsrail'in güney sınırındaki kentlere çok sayıda roket atıldığı ve uyarı sirenlerinin çaldığı bilgisini geçti.