İsrailli ve Filistinli güçler ateşkes yaptı! Siviller hedef alınmayacak - Son Dakika
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İsrailli ve Filistinli güçler ateşkes yaptı! Siviller hedef alınmayacak

14.05.2023 00:24

Mısır'ın arabuluculuğuyla İsrail ve Filistinli güçler arasında bir ateşkes anlaşmasına varıldı. Yapılan anlaşmaya göre sivillere ait evlerin hedef alınmayacağı belirtilirken, İsrail uçakları Gazze'yi vurmaya devam etti.

Filistinli gruplara yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, Mısır'ın birkaç gündür Tel Aviv ile Filistinli gruplar arasında yürüttüğü ateşkes çabaları sonuç verdi. Mısır'ın bölgede ateşkes için yeni bir öneri sunduğu ve bunun, Filistinli gruplar ile İsrail tarafından kabul edildiği aktarıldı.

Mısır'ın arabuluculuğuyla İsrail ve Filistinli güçler arasında bir ateşkes anlaşmasına varıldı. Ateşkese göre sivillere ait evler hedef alınmayacak.

SİVİLLER HEDEF ALINMAYACAK

Ateşkesin, yerel saatle 22.00'de yürürlüğe girdiği bildirildi. Ateşkes metnine göre ateşkes, sivillerin hedef alınmasına, sivil yerleşim yerlerinin yıkılmasına son verilmesini içeriyor. Metinde ayrıca Mısır'ın taraflara ateşkese bağlı kalınması vurgusu yer alıyor.

Mısır'ın arabuluculuğuyla İsrail ve Filistinli güçler arasında bir ateşkes anlaşmasına varıldı. Ateşkese göre sivillere ait evler hedef alınmayacak.

YÜZLERCE FİLİSTİNLİ KUTLAMA İÇİN SOKAĞA ÇIKTI

Öte yandan ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından Gazze'de yüzlerce kişi kutlama için sokaklara çıktı. Ellerinde Filistin bayrakları taşıyanların sevinç gösterilerinin yanı sıra arabalar ve motosikletlerle konvoylar oluşturuldu. Mısır hükümeti, İsrail ile Filistinli gruplar arasında geçici ateşkes için çalışmalar yürütmüş, tarafların heyetleriyle Kahire'de ayrı ayrı görüşmeler yapılmıştı.

İSRAİL ATEŞKESİ İHLAL ETTİ

Ateşkese rağmen İsrail uçakları Gazze'yi vurmaya devam etti. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'den atılan roketlere karşılık İslami Cihad'a ait hedefler ile roketatarların vurulduğu aktarıldı. İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN) ve Yedioth Ahronot gazetesi ise Gazze'den İsrail'in güney sınırındaki kentlere çok sayıda roket atıldığı ve uyarı sirenlerinin çaldığı bilgisini geçti.

Mısır'ın arabuluculuğuyla İsrail ve Filistinli güçler arasında bir ateşkes anlaşmasına varıldı. Ateşkese göre sivillere ait evler hedef alınmayacak.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu 9 Mayıs Salı günü sabaha karşı İslami Cihad Hareketi'nin yönetici kadrosunu hedef aldığını savunarak abluka altındaki Gazze'ye saldırı başlattı.

Mısır'ın arabuluculuğuyla İsrail ve Filistinli güçler arasında bir ateşkes anlaşmasına varıldı. Ateşkese göre sivillere ait evler hedef alınmayacak.

33 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail saldırılarında şimdiye kadar 6'sı çocuk, 3'ü kadın olmak üzere 33 Filistinli hayatını kaybederken, 32'si çocuk, 17'si kadın 93 Filistinli de yaralandı. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülenler arasında İslami Cihad'ın yönetici kadrosundan 6 kişi de yer aldı.

Mısır'ın arabuluculuğuyla İsrail ve Filistinli güçler arasında bir ateşkes anlaşmasına varıldı. Ateşkese göre sivillere ait evler hedef alınmayacak.

FİLİSTİN ROKET VE HAVAN MERMİSİ İLE KARŞILIK VERDİ

Filistinli gruplar ise bu saldırılara Gazze'den İsrail tarafına binden fazla roket ve havan mermisi atarak karşılık verdi. Gazze'den 11 Mayıs'ta atılan roketlerden birinin Rehovot kentindeki meskun bir binaya isabet etmesi sonucu bir İsrailli hayatını kaybetti.

Mısır'ın arabuluculuğuyla İsrail ve Filistinli güçler arasında bir ateşkes anlaşmasına varıldı. Ateşkese göre sivillere ait evler hedef alınmayacak.
Mısır'ın arabuluculuğuyla İsrail ve Filistinli güçler arasında bir ateşkes anlaşmasına varıldı. Ateşkese göre sivillere ait evler hedef alınmayacak.
Kaynak: İHA
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İsrail, Mısır, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İsrailli ve Filistinli güçler ateşkes yaptı! Siviller hedef alınmayacak - Son Dakika


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