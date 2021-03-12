Mısır Arap ülkeleri vatandaşlarına vize uygulaması getirdi - Son Dakika

Mısır, karşılıklı muafiyet anlaşması olanlar hariç tüm Arap ülkelerinin vatandaşlarına vize uygulamaya başladı.

Mısır İçişleri Bakanı Mahmud Tevfik'in konuya ilişkin 380 sayılı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, yeni uygulamayla Arap ülkelerinin vatandaşlarından vize harcı alınacağı, Mısır'la ikili veya bölgesel karşılıklı vizesiz geçiş anlaşması olan ülkelerin ise bu karardan muaf tutulacağı belirtildi.

Bu kapsamdaki ülkelerle ilgili net bilgi verilmedi.

Körfez krizinin ardından Kasım 2017'de Katar vatandaşlarından vize istemeye başlayan Mısır, Haziran 2020'de Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Bahreyn ve Umman'a da vize uygulaması getirmişti.