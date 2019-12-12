Mısır asıllı Kanada vatandaşı 10 aydır Kahire'de hapiste - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mısır asıllı Kanada vatandaşı 10 aydır Kahire'de hapiste - Son Dakika

Mısır asıllı Kanada vatandaşı 10 aydır Kahire'de hapiste

6 saat önce

Mısır'ın başkenti Kahire'deki Tora Hapishanesi'nde 10 aydır tutuklu bulunan Mısır asıllı Kanada vatandaşı 51 yaşındaki Yasser Ahmed Albaz için ailesi Kanada Dışişleri Bakanlığından yardım talep etti.

Mısır asıllı Kanada vatandaşı 10 aydır Kahire'de hapiste, System.String[]

Mısır'ın başkenti Kahire'deki Tora Hapishanesi'nde 10 aydır tutuklu bulunan Mısır asıllı Kanada vatandaşı 51 yaşındaki Yasser Ahmed Albaz için ailesi Kanada Dışişleri Bakanlığından yardım talep etti.

Yasser Ahmed Albaz'ın kızı Amal Ahmed, başkent Ottawa'da annesi Safaa Eleshmawy ile basın toplantısı düzenledi. Amal Ahmed, bu hafta Aswan'da yapılacak Afrika Kalkınma Konferansı'na katılmak üzere Mısır'da olan Kanada Dışişleri Bakanı François-Philippe Champagne'e "Babamı eve getirin." çağrısında bulundu.

Babasının hem Kanada hem de Mısır vatandaşı olduğunu belirten Ahmed, bir iş gezisi için Mısır'a giden Yasser Ahmed Albaz'ın gezi dönüşü Kanada uçağına bineceği sırada Kahire Havalimanı'nda gözaltına alındığını ve oradan da Kahire'deki Tora Hapishanesi'ne konulduğunu anlattı.

Babasının yaşadığı trajediyi Kanada kamuoyuna anlatmak için 10 aydır imza topladığını ve gidebildiği tüm resmi makamlardan yardım istediğini söyleyen Ahmed, babasının neyle suçlandığını ve neden tutuklandığını bilmediklerini belirtti. Ahmed, "Babam kesinlikle yanlış bir şey yapmadı. Çok acı çekti. Tıbbi yardıma ihtiyacı var ve ailemizle tekrar bir araya gelmesi gerekiyor." dedi.


Kanada Dışişleri Bakanı Champagne'in Basın Sözcüsü Adam Austen, resmi yayın kuruluşu CBC'ye yaptığı açıklamada, Champagne'in Mısırlı mevkidaşına olayı doğrudan dile getirdiğini söyledi. Austen, "Konuyu Mısır hükümetinin en üst seviyelerine yükseltmeye devam edeceğiz. Bu sırada konsolosluk görevlileri de yerel makamlarla düzenli temas halinde kalacaktır." dedi. Austen, bu aşamada daha fazla ayrıntı veremeyeceğini kaydetti.

Kanada'nın Oakville kentinde bir mühendislik firmasında çalışan Albaz, şubat ayında iş amaçlı gittiği Mısır'ın başkenti Kahire'den dönüşünde gözaltına alınmış ve sonrasında da Tora Hapishanesi'ne konulmuştu.

10 aydır hiçbir gerekçe gösterilmeden tutulan Yasser Ahmed Albaz'ın kurtarılması için, kızının yanı sıra Kanada'daki bazı insan hakları kuruluşları ve hukukçular da mücadele veriyor.

Kahire, Kanada, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 09:42 Kaynak: AA
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