Son Dakika Haberleri: Mısır, BAE ve Fransa'ya 'Hafter'e destek' suçlaması
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Mısır, BAE ve Fransa'ya 'Hafter'e destek' suçlaması

1 saat önce

Libya Devlet Yüksek Konseyi, Mısır, BAE ve Fransa'yı ülkenin doğusundaki silahlı lider Halife Hafter'in "yeni saldırı hazırlığını" desteklemekle suçladı.

Mısır, BAE ve Fransa'ya 'Hafter'e destek' suçlaması, System.String[]
Libya Devlet Yüksek Konseyi, Mısır, BAE ve Fransa'yı ülkenin doğusundaki silahlı lider Halife Hafter'in "yeni saldırı hazırlığını" desteklemekle suçladı.
Halife Hafter, Fransa, Libya, Mısır, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 05:27 
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