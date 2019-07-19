Mısır, BAE ve Fransa'ya 'Hafter'e destek' suçlaması
1 saat önce
Libya Devlet Yüksek Konseyi, Mısır, BAE ve Fransa'yı ülkenin doğusundaki silahlı lider Halife Hafter'in "yeni saldırı hazırlığını" desteklemekle suçladı.
Libya
Devlet Yüksek Konseyi, Mısır
, BAE ve Fransa
'yı ülkenin doğusundaki silahlı lider Halife Hafter
'in "yeni saldırı hazırlığını" desteklemekle suçladı.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 05:27
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