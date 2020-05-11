Mısır, BAE, Yunanistan, GKRY ve Fransa'dan ortak Doğu Akdeniz açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mısır, BAE, Yunanistan, GKRY ve Fransa'dan ortak Doğu Akdeniz açıklaması - Son Dakika

Mısır, BAE, Yunanistan, GKRY ve Fransa'dan ortak Doğu Akdeniz açıklaması

6 saat önce

Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Fransa, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin sivil can kayıplarına yol açan saldırılarına değinmeden "Libya'daki taraflara ateşkes çağrısı" yaptı.

Mısır, BAE, Yunanistan, GKRY ve Fransa'dan ortak Doğu Akdeniz açıklaması, System.String[]

Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Fransa, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin sivil can kayıplarına yol açan saldırılarına değinmeden "Libya'daki taraflara ateşkes çağrısı" yaptı.

Mısır, BAE, Yunanistan, GKRY ve Fransa'nın Dışişleri Bakanları, bugün gerçekleştirdikleri telekonferans görüşmesi sonrasında yayımladıkları ortak açıklamada, Doğu Akdeniz'deki istikrarı ve barışı tehdit eden krizleri ele aldıklarını bildirdi.

Açıklamada, söz konusu ülkeler arasında siyasi istişarelerin yoğunlaştırılmasının önemine dikkat çekilirken, "Doğu Akdeniz'de gerilimin tırmanmasından ve sürekli provokatif eylemlerden derin kaygı duyulduğu" ifade edildi.

Beş ülke, Türkiye'nin Akdeniz'deki petrol ve doğal gaz faaliyetlerinin GKRY'nin sözde münhasır bölgesinde gerçekleştiğini savunarak, söz konusu arama çalışmalarının "uluslararası kanunlara aykırı olduğunu" öne sürdü.

Türkiye ve Libya arasında imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına dair mutabakat muhtırası ile güvenlik ve askeri iş birliği alanlarını kapsayan mutabakat muhtırası anlaşmalarının da "uluslararası hukuka aykırı olduğunu" iddia eden söz konusu ülkeler, mutabakat muhtırasının "üçüncü ülkelerin egemenlik haklarına müdahale edemeyeceğini, bu anlaşmaların deniz hukukuna uygun olmadığını ve üçüncü ülkeler için yasal bir yükümlülük doğuramayacağını" ileri sürdü.

Hafter'in sivillere yönelik saldırılarına sessiz kaldılar

Beş ülkenin bakanları, Libya'da çatışmaların ve geriliminin tırmanmasından üzüntü duyduklarını ifade etti, ancak Hafter'in son dönemde başkent Trablus'un yerleşim bölgelerine saldırıları sonucu yaşanan sivil can kayıplarına karşı sessiz kaldı.

Berlin Konferansı'nda uzlaşma sağlandığı gibi Libya'ya yönelik askeri müdahaleden kaçınılması gerektiği görüşüne bağlı olduklarını belirten söz konusu ülkelerin Libya'da Hafter milislerini, paralı askerler ve askeri kargo uçaklarıyla tahkim eden BAE'nin rolünü zikretmemesi dikkati çekti.

Türkiye'nin Libya'daki varlığını kınadıklarını paylaşan beş ülke, Türkiye'nin Libya'daki faaliyetlerinin "Libya'nın komşuları, Afrika ve Avrupa'nın istikrarına bir tehdit oluşturduğunu" savundu.

Libyalı taraflara ramazan ayı boyunca ateşkes çağrısı yapan ülkeler, Libya krizine BM himayesinde kalıcı bir siyasi çözüm bulmak için çalışmaya ve Berlin Konferansı'nın ortaya koyduğu üç fasıllı müzakerelere devam etmeye bağlı olduklarını belirtti.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'e bağlı milislerin başkente düzenledikleri roketli saldırılarda sadece son bir haftada 20'ye yakın sivil hayatını kaybetti.

Hafter'in askeri, mali ve siyasi destekçileri arasında yer alan BAE, Mısır, Fransa ve Yunanistan, söz konusu açıklamalarında başkente yönelik saldırılara hiçbir şekilde yer vermedi.

Yunanistan, Fransa, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.05.2020 10:30 Kaynak: AA


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