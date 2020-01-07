Mısır, Bağdat'a uçak seferlerini durdurma kararı aldı - Son Dakika
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Mısır, Bağdat'a uçak seferlerini durdurma kararı aldı

6 saat önce

Mısır Hava Yolları, bölgedeki güvenlik sorunları nedeniyle Irak'ın başkenti Bağdat'a yaptığı tüm seferleri yarından itibaren askıya alacağını duyurdu.

Mısır, Bağdat'a uçak seferlerini durdurma kararı aldı, System.String[]

Mısır Hava Yolları, bölgedeki güvenlik sorunları nedeniyle Irak'ın başkenti Bağdat'a yaptığı tüm seferleri yarından itibaren askıya alacağını duyurdu.

Mısır Sivil Havacılık Bakanlığı Sözcüsü Basil Abdulkerim, yaptığı yazılı açıklamada Mısır Hava Yollarının gerçekleştireceği Bağdat uçuşlarının yolcuların güvenliği nedeniyle 8-9 Ocak tarihlerinde iki günlüğüne durdurulacağını belirtti.

Abdulkerim açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Mısır Sivil Havacılık Bakanlığı, Irak'taki gelişmeleri yakından takip ediyor. Bağdat kentinde güvenlik konusunda yaşanan istikrarsızlıktan dolayı yolcuların can güvenliği için uçuşların durdurulması kararlaştırıldı. Kentte güvenlik ve istikrarın tekrar sağlanması durumunda uçuşlar yeniden başlatılacak."

Ürdün ve Bahreyn yönetimleri de 3 Ocak Cuma günü Bağdat'a uçak seferlerini süresiz askıya almıştı.

Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 05:56 Kaynak: AA
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