Son Dakika Haberleri: Mısır-Bahreyn Askeri Tatbikatı Sona Erdi

Mısır-Bahreyn Askeri Tatbikatı Sona Erdi

55 dakika önce

KAHİRE (AA) – Mısır ve Bahreyn silahlı kuvvetlerince düzenlenen ortak askeri tatbikat tamamlandı.

Mısır-Bahreyn Askeri Tatbikatı Sona Erdi, System.String[]
KAHİRE (AA) – Mısır ve Bahreyn silahlı kuvvetlerince düzenlenen ortak askeri tatbikat tamamlandı.

Mısır Ordu Sözcüsü Albay Temir er-Rifai, yaptığı yazılı açıklamada, hava ve deniz kuvvetlerinin katılımıyla Bahreyn'de gerçekleştirilen Hamed-3 askeri tatbikatının sona erdiğini duyurdu.

İki ülkenin deniz kuvvetlerinin yeterliliği, savaş gücünün artırılması ve düşman hedeflerine hava operasyonlarının isabet oranının artırılmasının hedeflendiği tatbikat Bahreyn'deki Selman Deniz Üssü ve İsa Hava Üssü'nde 20 Ocak'ta başlamıştı.

Bahreyn ve Mısır, Nisan 2015'te Hamed-1, Mart 2017'de de Hamed-2 tatbikatını icra etmişti.

Arap ülkeleri arasında son dönemde ortak askeri tatbikatların arttığı gözleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 01:33 Kaynak: AA

Mısır, Bahreyn, Güncel
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