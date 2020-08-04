Mısır, Bahreyn ve Yemen'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı - Son Dakika

Mısır, Bahreyn ve Yemen'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Mısır'da 4 bin 888'e, Bahreyn'de 150'ye, Yemen'de 499'a yükseldi.

Mısır, Bahreyn ve Yemen'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Mısır'da 4 bin 888'e, Bahreyn'de 150'ye, Yemen'de 499'a yükseldi.

Mısır Sağlık Bakanlığı, virüs kaynaklı 23 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 157 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Bakanlık yaptığı açıklamada, ülkede toplam can kaybının 4 bin 888'e, vaka sayının 94 bin 640'a yükseldiğini, bin 611 kişinin iyileşmesiyle 44 bin 66 kişinin de sağlığına kavuştuğunu aktardı.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, Kovid-19 kaynaklı 3 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, 299 yeni enfekte vaka olduğunu bildirdi.

Bakanlık, ülkede toplam can kaybının 150'ye, vaka sayısının 41 bin 835'e yükseldiğini, iyileşenlerin ise 39 bin 7 kişi olduğunu kaydetti.

Yemen

Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi de iyileşti.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 499'a, yeni vaka ile hasta sayısı bin 734'e yükselirken, 863 kişi de sağlığına kavuştu.

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Bahreyn, Yemen, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 04:33

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Mısır, Bahreyn ve Yemen'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı - Son Dakika
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