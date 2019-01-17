Son Dakika Haberleri: Mısır Balıkçı Teknesi Gazze Sahillerine Sürüklenip Parçalandı

Mısır Balıkçı Teknesi Gazze Sahillerine Sürüklenip Parçalandı

1 saat önce

Mısır'da etkili olan fırtına nedeniyle Gazze Şeridi sahillerine sürüklenerek parçalanan balıkçı teknesindeki 6 kişi kurtarıldı, birini arama çalışmaları sürüyor.

Mısır Balıkçı Teknesi Gazze Sahillerine Sürüklenip Parçalandı, System.String[]
Mısır'da etkili olan fırtına nedeniyle Gazze Şeridi sahillerine sürüklenerek parçalanan balıkçı teknesindeki 6 kişi kurtarıldı, birini arama çalışmaları sürüyor.

Gazze'deki güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Mısır'da 7 balıkçının bulunduğu bir tekne, bölgede etkili olan fırtına sonucu Gazze Şeridi'nin Deyr el-Belah kenti sahiline savruldu.

Fırtına ve yüksek dalgalara dayanamayan tekne tamamen parçalanırken Gazze'deki sivil savunma ekiplerinin müdahalesiyle 6 balıkçı kurtarıldı.

El- Aksa Şehitleri Hastanesi'ne kaldırılan balıkçıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ekipler, kayıp balıkçıyı arama çalışmalarını sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:11 Kaynak: AA

Mısır, Gazze, Güncel
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