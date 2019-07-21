Son Dakika Haberleri: Mısır Başbakanı ile tokalaşmayan Cezayir Milli Takım Kaptanı Mahrez hakkında suç duyurusu
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Mısır Başbakanı ile tokalaşmayan Cezayir Milli Takım Kaptanı Mahrez hakkında suç duyurusu

1 saat önce

Mısırlı avukata Semir Sabri, ülkesinde oynanan 2019 Afrika Uluslar Kupası'nın şampiyonu Cezayir Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan Riyad Mahrez hakkında suç duyurusu yaptı.

Mısır Başbakanı ile tokalaşmayan Cezayir Milli Takım Kaptanı Mahrez hakkında suç duyurusu, System.String[]
Mısırlı avukata Semir Sabri, ülkesinde oynanan 2019 Afrika Uluslar Kupası'nın şampiyonu Cezayir Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan Riyad Mahrez hakkında suç duyurusu yaptı.

Mısır Başsavcılığına sunduğu suç duyurusu dilekçesinde Sabri, Cezayirli futbolcu Mahrez'in kupa töreninde Mısır Başbakanı Mustafa Medbulli ile Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Eşref Sabri ile kasten tokalaşmayarak onlara hakaret ettiğini öne sürdü.
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Cezayir, Mısır, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 07:22 
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