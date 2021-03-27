Mısır Başbakanı: "Süveyş Kanalı'ndaki gemi trafiğini mümkün olan en kısa sürede eski haline getireceğiz" - Son Dakika

Mısır Başbakanı: "Süveyş Kanalı'ndaki gemi trafiğini mümkün olan en kısa sürede eski haline getireceğiz"

27.03.2021 17:39
Mısır Başbakanı:

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayan Süveyş Kanalı'nda yük gemisinin karaya oturması sonucu oluşan deniz trafiğinin mümkün olan en kısa sürede eski haline getirileceğini açıkladı.

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayan Süveyş Kanalı'nda yük gemisinin karaya oturması sonucu oluşan deniz trafiğinin mümkün olan en kısa sürede eski haline getirileceğini açıkladı.

Medbuli, Uluştırma Bakanı Kamil el-Vezir ve Sağlık Bakanı Hale Zayid ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Süveyş Kanalı'nda yaşanan krize ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başbakan, geminin sıkıştığı alandan çıkarılması için yardım teklif eden ülkelere teşekkür ederek, "Süveyş Kanalı'ndaki gemi trafiğini mümkün olan en kısa sürede eski haline getireceğiz ve yabancı uzmanlardan yardım istiyoruz." dedi.

Süveyş Kanalı'nda büyük ve ender rastlanan bir krizle karşı karşıya olduklarını belirten Medbuli, yeni gelişmeler ve ayrıntılarla ilgili tüm dünyayı bilgilendireceklerini sözlerine ekledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu dün yaptığı açıklamada tüm dünya ticaretini etkileyen bu süreçte, "The Ever Given" gemisini kurtarmak ve Süveyş Kanalı'nı tekrar gemi geçişlerine uygun hale getirebilmek amacıyla, ilgili makamlardan talep gelmesi halinde Bakanlık olarak bilgi, tecrübe ve operasyon yöntemlerinin paylaşımı da dahil tüm imkan ve kabiliyetlerle yardıma hazır olduklarını ifade etmişti.

- Ne olmuştu?

Dünyanın en önemli su yollarından biri olan Süveyş Kanalı'nda 24 Mart'ta dev bir konteyner gemisi ülkede yaşanan kum fırtınası ve kötü hava koşulları neticesinde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle kıyıya çarparak kaza yapmıştı.

"The Ever Given" isimli geminin dar kanalda enlemesine sıkışarak geçiş yolunu kapatması sonucu kanalda uzun gemi kuyrukları oluşmuş ve deniz trafiğinin durması nedeniyle ham petrol ve LNG sevkiyatlarında aksamalar yaşanmıştı.

Süveyş Kanalı İdaresi, aynı gün deniz trafiğinin normale döndüğünü açıklamış ancak 25 Mart'ta geminin yeniden hareket edene kadar Süveyş Kanalı'ndaki seyrüsefer trafiğinin askıya alındığını duyurmuştu.

Söz konusu geminin sahibi Japon firma da 26 Mart'ta yaptığı açıklamada, geminin yeniden yüzdürülmesine yönelik girişimlerde "zorluklarla karşılaşıldığını" bildirmişti.

Süveyş Kanalı, Akdeniz, Mısır, Gemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mısır Başbakanı: 'Süveyş Kanalı'ndaki gemi trafiğini mümkün olan en kısa sürede eski haline getireceğiz' - Son Dakika


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