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Mısır Başbakanı : "Yıl sonuna kadar Mısır'ın nüfusunun yüzde 40'ı koronaya karşı aşılanmış olacak" - Son Dakika

Mısır Başbakanı : "Yıl sonuna kadar Mısır'ın nüfusunun yüzde 40'ı koronaya karşı aşılanmış olacak"

02.06.2021 18:02
Mısır Başbakanı :

Mısır Başbakanı Mustafa Madbouly, Mısır'ın yıl sonuna kadar nüfusunun yüzde 40'ını korona virüse karşı aşılamaya planladığını açıkladı.

Mısır Başbakanı Mustafa Madbouly, Mısır'ın yıl sonuna kadar nüfusunun yüzde 40'ını korona virüse karşı aşılamaya planladığını açıkladı.

Dünya genelinde korona virüsle mücadele sürerken, aşılama kampanyaları da yoğun bir şekilde devam ediyor. Mısır Başbakanı Mustafa Madbouly yaptığı açıklamada, Mısır'ın yıl sonuna kadar nüfusunun yüzde 40'ını korona virüse karşı aşılamaya planladığını duyurdu. Madbouly, aşı olmak için hükümetin açtığı kayıt platformuna kaydolan 6 milyon kişiden bugüne kadar 2.5 milyonunun aşılandığını belirti.

Son 24 saatte 956 yeni vaka, 40 can kaybı

Mısır Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Khaled Megahed yaptığı açıklamada, son 24 saatte 956 yeni vaka ile 40 can kaybının kayda geçtiğini ifade ederek, toplam vaka sayısının 263 bin 606'ya, toplam can kaybının ise 15 bin 136'ya ulaştığını aktardı.

(İHA)

Mısır Başbakanı : Yıl sonuna kadar Mısır'ın nüfusunun yüzde 40'ı koronaya karşı aşılanmış olacak

Mısır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mısır Başbakanı : 'Yıl sonuna kadar Mısır'ın nüfusunun yüzde 40'ı koronaya karşı aşılanmış olacak' - Son Dakika


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