Son Dakika Haberleri: Mısır Başsavcılığı Mursi'nin definine izin verdi
Son Dakika Güncel Haber

Mısır Başsavcılığı Mursi'nin definine izin verdi

1 saat önce

Mısır Başsavcılığının ülkenin demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin defni için izin verdiği belirtildi.

Mısır Başsavcılığı Mursi'nin definine izin verdi, System.String[]
Mısır Başsavcılığının ülkenin demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin defni için izin verdiği belirtildi.
Mısır yerel medyasında yer alan haberlere göre, Mısır Başsavcılığı, adli tıptaki incelemenin ardından Mursi'nin defni için izni çıkardı.
Başsavcılığın daha önce yaptığı açıklamasında, Mursi'nin hastaneye getirildiğinde vefat etmiş olduğu, vücudunda belirgin herhangi bir yaralanma olmadığını bildirmişti.
Mahkeme salonunda vefat etti
Mısır'da Temmuz 2013'te askeri darbeyle görevden uzaklaştırılan ve bugün kamuoyunda "Hamas adına casusluk" olarak bilinen dava için hakim karşısına çıkarılan 67 yaşındaki Mursi, mahkeme salonunda vefat etmişti.
Muhammed Mursi, eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i istifaya zorlayan 2011 yılındaki halk devriminin ardından 2012'de ülke tarihinde demokratik yollarla göreve gelen ilk cumhurbaşkanı olmuştu.
Mursi, 3 Temmuz 2013'te dönemin savunma bakanı ve ardından cumhurbaşkanı olan Abdulfettah es-Sisi tarafından gerçekleştirilen askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 12:53 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı, Başsavcı, Mısır, Muhammed Mursi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hayatını kaybeden Muhammed Mursi'nin son sözleri ortaya çıktı: Mezara gidecek sırlarım var Diyanet İşleri Başkanlığından Mursi kararı! 81 ilde gıyabi cenaze namazı kılınacak AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım: 'Çaldılar' deyince ses CHP'den geliyor, demek ki bir şey var İsmail Küçükkaya, Yıldırım ile İmamoğlu arasındaki tarihi yayının detaylarını anlattı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 02:04:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mısır Başsavcılığı Mursi'nin definine izin verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]