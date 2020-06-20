Mısır, BM Güvenlik Konseyinden Hedasi Barajı sorununa müdahale edilmesini istedi - Son Dakika

Mısır, BM Güvenlik Konseyinden Hedasi Barajı sorununa müdahale edilmesini istedi

Mısır, Hedasi Barajı müzakerelerinin tıkanmasının ardından Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinden "adil bir çözüm bulunması" için müdahale edilmesini istedi.

Mısır, BM Güvenlik Konseyinden Hedasi Barajı sorununa müdahale edilmesini istedi, System.String[]

Mısır, Hedasi Barajı müzakerelerinin tıkanmasının ardından Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinden "adil bir çözüm bulunması" için müdahale edilmesini istedi.

Mısır Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, BM Güvenlik Konseyinden, Etiyopya'daki Hedasi Barajı konusunda adil ve dengeli bir çözüme ulaşılması maksadıyla müdahalede bulunulmasının istenildiği bildirildi.

Adis Ababa'nın herhangi bir anlaşma imkanına olumsuz etki edecek tek taraflı bir uygulamaya girişmemesi için de konseyden müdahalede bulunulmasının talep edildiği belirtildi.

Başvuru kararının, Hedasi Barajı ile ilgili müzakerelerin sonuç getirmeyeceğinin anlaşılmasının ardından alındığı, bu durumun Etiyopya'nın olumsuz tavırları sonucunda ortaya çıktığı ifade edildi.

Adis Ababa'nın, Mısır, Sudan ve Etiyopya arasında 2015'te imzalanan ilkeler anlaşmasına aykırı olarak barajın doldurulmasında ısrar ettiği vurgulanan açıklamada, anlaşmaya göre barajın dolum ve çalıştırılması işlemi için 3 ülke tarafından alınan kararlara bağlı kalınması gerektiği hatırlatıldı.

Açıklamada, Nil sularının Mısır halkı için bir varoluş sorunu olması nedeniyle BM Güvenlik Konseyinden bu konudaki sorumluluğunu yerine getirmesinin istendiği ifade edildi.

Baraj gelecek ay doldurulmaya başlanacak

Etiyopya'nın, Nil Nehri'nin iki kolundan Mavi Nil'in yatağını değiştirerek Hedasi Barajı'nın inşasına başlamasıyla bölge ülkeleri arasında nehrin sularının kullanımı konusunda anlaşmazlık çıkmıştı.

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile yetersiz olan enerji üretimini artırmayı amaçlıyor.

Barajın yüzde 73'ünü tamamlayan Etiyopya, ortak anlaşma olmasa da temmuzda barajda su tutmaya başlayacağını açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler, Etiyopya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.06.2020 04:21 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mısır, BM Güvenlik Konseyinden Hedasi Barajı sorununa müdahale edilmesini istedi - Son Dakika

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