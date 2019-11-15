Son Dakika Haberleri: Mısır Çarşısı'na kaçakçılık operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa Mısır Çarşısı'na kaçakçılık operasyonu - Son Dakika

Mısır Çarşısı'na kaçakçılık operasyonu

6 saat önce

Mısır Çarşısı'na kaçakçılık operasyonu Adana'da yapılan operasyonda 2 bin 400 paket kaçak sigara, 125 şişe kaçak içki, 2 bin 583 cinsel gücü artırıcı hap ile krem ele geçirildiADANA - Adana'da Mısır Çarşısına yapılan operasyonda 2 bin 400 paket kaçak sigara, 125 şişe kaçak içki, 2 bin 583...

Mısır Çarşısı'na kaçakçılık operasyonu

Adana'da yapılan operasyonda 2 bin 400 paket kaçak sigara, 125 şişe kaçak içki, 2 bin 583 cinsel gücü artırıcı hap ile krem ele geçirildi

ADANA - Adana'da Mısır Çarşısına yapılan operasyonda 2 bin 400 paket kaçak sigara, 125 şişe kaçak içki, 2 bin 583 adet cinsel gücü artırıcı hap ile krem ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Seyhan ilçesindeki Mısır Çarşısında kaçak ürünler satıldığı ihbarını aldı. Polis çarşıya operasyon düzenledi. Operasyonda 2 bin 400 paket kaçak sigara, 125 şişe kaçak içki, 2 bin 583 adet cinsel gücü artırıcı hap ile krem ele geçirdi. Kaçak ürünlerle ilgili polis B.B. ve V.Y.'yi gözaltına aldı.

Kaçak ürünlere el konulurken, zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Mısır Çarşısı'na kaçakçılık operasyonu

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Elektrikli süpürgeye saklanan uyuşturucuyu, jandarma buldu
Beyazlatmak istediği 32 dişini kaybetti, 'delirten hastalığa' yakalandı HDP'li vekilin oğlunun parmak izleri, polise düzenlenen saldırıdaki patlayıcıda çıktı Adnan Oktar'ın 20 yıl önceki sorgu görüntüleri dava dosyasına girdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 16:07:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mısır Çarşısı'na kaçakçılık operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]