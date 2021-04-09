Mısır Çarşısı'nda Ramazan hareketliliği - Son Dakika

Mısır Çarşısı'nda Ramazan hareketliliği

09.04.2021 19:40
Mısır Çarşısı'nda Ramazan hareketliliği, System.String[]

RAMAZAN ayının başlamasına sayılı günler kala Eminönü'nde alışveriş yoğunluğu yaşandı.

RAMAZAN ayının başlamasına sayılı günler kala Eminönü'nde alışveriş yoğunluğu yaşandı. Mısır Çarşısı'ndaki kalabalık dikkat çekti. 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar iftar ve sahur hazırlığı yaptı. Hurma satışlarındaki yoğunluk kameralara yansıdı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 56 saat uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, Ramazan hazırlığı yapmak isteyenler Eminönü Mısır Çarşısı'na akın etti. Sahur ve iftar hazırlığı için alışveriş yapanlar yoğunluk oluşturdu. Kalabalığa rağmen alışveriş gün boyunca sürdü. Özellikle sahur ve iftar için peynir, zeytin ve hurma alanlar bir yandan da kalabalığa sitem etti. Çarşıda bulunan meşhur Türk kahvecisi önünde gün boyu uzun kuyruklar oluştu. Esnaf ise uzun bir aranın ardından çarşıdaki hareketlilikten memnun olduğunu dile getirdi.

"ÇOK KALABALIK AMA HERKES BUGÜNÜ BEKLEDİ ÇÜNKÜ CUMARTESİ KAPANACAK"Muammer İşler, "Bir şeyler aldım. Kahvaltılık ağırlıklı aldım sahur için. Peynir zeytin aldım. Çok kalabalık ama herkes bugünü bekledi çünkü cumartesi kapanacak. Mecbur çıktık biz de psikoloji bozulacak yoksa. Çıkınca insan rahatlıyor. Rahatlıyor ama sayılar da rahatlıyor vakalar bayağı çoğaldı. Allah herkesin yardımcısı olsun" dedi.

"ÇARŞIDA EN YOĞUN GÜN BUGÜN"30 yıldır Eminönü'nde esnaf olan Mehmet Memiş, "En yoğun gün bugün. Biliyorsunuz Ramazan öncesi son 2 gün ama araya kısıtlama girecek. O yüzden alışverişini yapabilen bugün yapacak. Yapamayan pazartesi yapmak zorunda kaldığı için insanlar bugün yapmaya çalıştı. Allaha çok şükür bugün itibari ile satışlar çok iyi" diye konuştu.  "HİÇ KORONA VARMIŞ GİBİ DEĞİL"İftar ve sahur için alışveriş yaptığını söyleyen Hatice Tap, "Hurma almaya geldik. Malum Ramazan. Biraz peynir zeytin aldık. Kahve aldık malum Eminönü'ne gelip kahve almamak olmaz. İftar ve sahur için alışveriş yaptık ama kalabalık çok fena. Hiç korona varmış gibi değil. İnanın çok merak ediyoruz sonumuzu" dedi.

"BUGÜN SATIŞLARDA REKOR KIRILDI"35 yıldır çarşıda peynir satan Erdal Yusufoğlu satışlarda rekor kırıldığını söyledi. Yusufoğlu, "Bugün satışlarda rekor kırıldı. Eminönü'nde rekoru kıran peynirciyiz. Ramazan alışverişi çok güzel oluyor. Müşteriler eski kaşar çok alıyorlar. Çok kalabalık, hareket var. Müşteriler çok güzel alışveriş ediyor. İftarlık alıyorlar, sahurluk alıyorlar, hurma alıyorlar. Zeytinini peynirini her şeyini alıyorlar. Bu peynir çok hafif mesela mideye dokunmaz. O yüzden en çok bu tercih ediliyor" şeklinde konuştu.

Mısır Çarşısı'nda Ramazan hareketliliği
Mısır Çarşısı'nda Ramazan hareketliliği
Mısır Çarşısı'nda Ramazan hareketliliği
Mısır Çarşısı'nda Ramazan hareketliliği

Eminönü, Ramazan, Hurma, Mısır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mısır Çarşısı'nda Ramazan hareketliliği - Son Dakika


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