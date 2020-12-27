MISIR ÇARŞISI'NIN 1 METREKARELİK EN KÜÇÜK DÜKKANI... 25 YILDIR BURADA ÇALIŞIYOR - Son Dakika

HEM İstanbulluların hem de yerli ve yabancı turistlerin gözde alışveriş mekanlarından Tarihi Mısır Çarşısı'nda kuyumcu, kuruyemişçi, aktar gibi yüzlerce dükkan bulunuyor. Mimari özellikleri ile ziyaretçilerini büyüleyen çarşının en dikkat çeken dükkanlarından biri ise 1 metrekarelik sarrafiye dükkanı. Salih Küçükaslanoğlu, sadece bir kişinin sığabildiği çarşının bu en küçük dükkanında 25 yıldır nasıl çalıştığını anlattı.

DÜKKANA SADECE 1 KİŞİ SIĞIYOR

Kabin görünümünde olan bu dükkanda 25 yıldır sarraflık yapan Salih Küçükaslanoğlu, ilk yıllarda zorlandığını ancak zamanla alıştığını söyledi. Küçükaslanoğlu, "41 yaşındayım, 25 yıldır aynı yerde çalışıyorum. Burası dışarıdan ölçüldüğünde 1 metrekare, içten ölçüldüğünde 60'a 70 ölçülerinde. Sarrafiye işi yapıyorum altın alım satımı yapıyorum. Sabah 09.00'dan akşam 06.00'ya kadar buradayım. İlk zamanlar zor oluyordu tabii ayaklarım ağrıyordu hareketsizlikten. Ayaklarım uyuşuyordu. Sonradan alıştım. Para sayma makinası, klima, telefon, güvenlik kamerası dükkanda her şeyim var" dedi.

ÇOĞU KİŞİ GÖRMÜYOR, GÖRENLER ŞAŞIRIYORHer gün binlerce vatandaşın alışveriş için geldiği çarşıda pek çok kişinin dükkanı görmediğini, görenlerin ise şaşırdığını söyleyen Küçükaslanoğlu, "İnsan görmüyorlar bile. Karşı dükkandan burası tarif edildiği zaman yandaki baharatçıya geliyorlar. El sallıyorum, sesleniyorum ya da karşı dükkandan kırmızı tişörtlü, gri tişörtlü diye tarif ediyorlar anca öyle buluyorlar" diye konuştu.

25 yıldır aynı 1 metrekarelik dükkanda ayakta çalışan Küçükaslanoğlu, hareketsizlik nedeniyle sağlık sorunları yaşadığını belirterek, "Yorulmadan para kazanmak yok artık. 7-8 saat ayakta kalıyorum. Çok yorulursam tabure alıyorum. Burada hareketsizlikten kilo aldım, hareketsizlikten kaynaklı da kalp rahatsızlığım oldu" ifadelerini kullandı.

- İstanbul